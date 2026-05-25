Cannizzaro eletto sindaco di Reggio Calabria Cannizzaro eletto sindaco di Reggio Calabria Cannizzaro eletto sindaco di Reggio Calabria Cannizzaro eletto sindaco di Reggio Calabria Cannizzaro eletto sindaco di Reggio Calabria Cannizzaro eletto sindaco di Reggio Calabria Cannizzaro eletto sindaco di Reggio Calabria Cannizzaro eletto sindaco di Reggio Calabria Cannizzaro eletto sindaco di Reggio Calabria Cannizzaro eletto sindaco di Reggio Calabria

«La Calabria può essere governata bene e può essere proiettata verso il futuro». È il messaggio lanciato da Francesco Cannizzaro nelle prime dichiarazioni dopo la vittoria alle elezioni comunali di Reggio Calabria, un successo che segna il ritorno del centrodestra alla guida della città dopo dodici anni di amministrazione di centrosinistra.

Accanto ai ringraziamenti rivolti agli elettori, il neo sindaco ha voluto sottolineare il valore del lavoro di squadra costruito negli ultimi anni attorno alla coalizione di centrodestra e, in particolare, al presidente della Regione Roberto Occhiuto. «Questo risultato appartiene anche al mio amico Roberto Occhiuto», ha affermato Cannizzaro, parlando di una sinergia politica “senza precedenti” tra governo regionale, parlamentari, eurodeputati, consiglieri regionali e amministratori locali.

Nel suo intervento, Cannizzaro ha citato esponenti politici di Forza Italia e del centrodestra calabrese, da Tilde Minasi a Gianni Arruzzolo, passando per Mario Occhiuto, Mangialavori, Andrea Gentile, Giusi Princi e Denis Nesci, rivendicando una squadra compatta capace di lavorare «a favore della Calabria e dei territori».

Il neo sindaco ha poi rivolto un passaggio ai giornalisti locali e nazionali, ringraziandoli per l’attenzione dedicata alla città e riconoscendo al giornalismo reggino il merito di aver raccontato «semplicemente la verità» sul progetto politico che punta a riportare Reggio Calabria “alla normalizzazione e certamente al futuro”.

Una visione che, secondo Cannizzaro, supera ormai i confini regionali e nazionali: «Reggio Calabria deve avere una dimensione europea e internazionale», ha dichiarato, ammettendo anche l’emozione del momento: «Ancora non mi rendo conto di essere diventato sindaco. Sono frastornato, ma è una sensazione bellissima».

Sul palco è intervenuto anche il presidente della Regione Roberto Occhiuto, che ha definito Cannizzaro «il miglior sindaco che Reggio Calabria potesse avere», sottolineando il lavoro politico costruito negli anni e la capacità del nuovo primo cittadino di rappresentare un punto di riferimento per il territorio già durante l’esperienza parlamentare.

Occhiuto ha parlato di una vittoria “storica”, ricordando come la città fosse governata dal centrosinistra da oltre un decennio. «Avete ribaltato tutto con una dimensione gigantea», ha detto rivolgendosi alla coalizione e ai sostenitori presenti.

Il governatore ha poi rilanciato il tema dello sviluppo dell’area metropolitana, citando il lavoro già avviato sull’aeroporto e annunciando nuove iniziative condivise tra Comune e Regione. «Dimostreremo che in Calabria si possono fare grandi cose e si possono fare bene», ha dichiarato.