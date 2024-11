«La Giunta regionale sblocchi immediatamente il milione e mezzo che era stato promesso ai calabresi per festeggiare degnamente il primo capodanno post-Covid». Ad affermarlo in una nota è il consigliere regionale Davide Tavernise, capogruppo del M5s in merito ai fondi da destinare ai capoluoghi di provincia per gli eventi di fine anno.

«A luglio di quest'anno e poi anche durante un consiglio regionale - aggiunge il capogruppo pentastellato alla Regione - la Giunta regionale aveva assunto un impegno importante con i sindaci calabresi, ossia lo stanziamento di circa un milione e mezzo di euro da ripartire tra il Comune di Corigliano Rossano e le cinque città capoluogo di provincia, ossia Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Ad oggi però queste risorse non sono ancora state trasferite ai primi cittadini che, di fatto, a 20 giorni dal capodanno non hanno certezza sul da farsi. Serve accelerare e dare risposte certe agli amministratori - sottolinea Tavernise - al fine di tenere fede alla parola data e consentire una dignitosa conclusione dell'anno».

