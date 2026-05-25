Giuseppe Rocco Celentano è il nuovo sindaco di Casignana. Il candidato della lista «Casignana Futura» ha ottenuto 265 voti, pari al 65,43% delle preferenze, imponendosi nettamente sullo sfidante Rocco Martinelli, candidato della lista «Casignana 2.0 Rinascita Democratica», fermo a 140 voti, corrispondenti al 34,57%.

Un risultato chiaro quello emerso dalle urne del piccolo centro della Locride, dove Celentano conquista anche la maggioranza consiliare con 7 seggi, mentre alla lista guidata da Martinelli andranno 2 seggi di minoranza.

Sono stati 420 i votanti su 882 aventi diritto, con un’affluenza del 47,62%. Registrate inoltre 13 schede nulle e 2 schede bianche.

LISTA “CASIGNANA FUTURA”

Candidato a sindaco Rocco Celentano (265 voti)

Francesco Antonio Crinò 55

Domenico Falcomatà 34

Antonella Immacolata Frammartino 24

Agata Mazzitelli 63

Rocco Micò 10

Giovanni Nicita 23

Vincenzo Rodi 18

Giuseppe Romeo 1

Antonio Giorgi 9

Stefano Pulitanò 15

LISTA “CASIGNANA 2.0”

Candidato a sindaco: Rocco Martinelli (140 voti)

Maria Eugenia Cuzzilla 31

Francesco Lascala 37

Gisueppe Danile Lippolis 2

Maria Marrapodi 5

Ettore Giuseppe Nicita 8

Donatella Pizzinga 15

Valentina Saccomando 33