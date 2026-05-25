Il candidato della lista «Casignana Futura» supera Martinelli e conquista la fascia tricolore. Affluenza al 47,62%
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Giuseppe Rocco Celentano è il nuovo sindaco di Casignana. Il candidato della lista «Casignana Futura» ha ottenuto 265 voti, pari al 65,43% delle preferenze, imponendosi nettamente sullo sfidante Rocco Martinelli, candidato della lista «Casignana 2.0 Rinascita Democratica», fermo a 140 voti, corrispondenti al 34,57%.
Un risultato chiaro quello emerso dalle urne del piccolo centro della Locride, dove Celentano conquista anche la maggioranza consiliare con 7 seggi, mentre alla lista guidata da Martinelli andranno 2 seggi di minoranza.
Sono stati 420 i votanti su 882 aventi diritto, con un’affluenza del 47,62%. Registrate inoltre 13 schede nulle e 2 schede bianche.
LISTA “CASIGNANA FUTURA”
Candidato a sindaco Rocco Celentano (265 voti)
Francesco Antonio Crinò 55
Domenico Falcomatà 34
Antonella Immacolata Frammartino 24
Agata Mazzitelli 63
Rocco Micò 10
Giovanni Nicita 23
Vincenzo Rodi 18
Giuseppe Romeo 1
Antonio Giorgi 9
Stefano Pulitanò 15
LISTA “CASIGNANA 2.0”
Candidato a sindaco: Rocco Martinelli (140 voti)
Maria Eugenia Cuzzilla 31
Francesco Lascala 37
Gisueppe Danile Lippolis 2
Maria Marrapodi 5
Ettore Giuseppe Nicita 8
Donatella Pizzinga 15
Valentina Saccomando 33