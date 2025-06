In una seduta molto partecipata dalla cittadinanza la maggioranza ha scelto Sofia Maimone quale presidente del Consiglio, sarà affiancata da Ida Spezzano come vice

Cassano all'Ionio ha ufficialmente inaugurato una nuova era politica. La giornata di ieri ha segnato non solo la presentazione della sua nuova squadra di governo, ma anche l'avvio formale e concreto delle attività amministrative, ponendo le basi per un mandato che si preannuncia orientato al cambiamento e alla partecipazione.

La mattinata è stata interamente dedicata alla presentazione dei cinque nuovi assessori. Saranno i volti di Rosa De Franco, Vincenzo Sarubbo, Ottavio Marino, Teresa Lanza e Giuseppe La Regina che andranno a comporre la giunta che affiancherà il sindaco Iacobini. Questa prima e fondamentale mossa ha delineato chiaramente le scelte strategiche del neo-primo cittadino, che ha puntato a costruire una squadra coesa e competente, capace di affrontare le molteplici sfide che attendono la comunità di Cassano. La composizione della giunta di ispirazione tecnica, o quasi, riflette certamente una precisa visione programmatica, orientata a settori chiave per lo sviluppo e il benessere del territorio. L'attesa è ora di vedere come le competenze individuali si tradurranno in azioni concrete per la città.

Il vero cuore pulsante è stato il primo Consiglio comunale, svoltosi in serata tenutosi straordinariamente a Sibari. Per quanto raccolto proprio dal primo cittadino, causa indisponibilità dell’aula comunale per questioni tecniche, le prossime sedute del Consiglio saranno itineranti sul territorio che in qualche modo potrà favorire il coinvolgimento territoriale della comunità. Ma tornando all’appuntamento di ieri sera, l’appuntamento politico ha rappresentato il battesimo ufficiale dell'amministrazione Iacobini, fugando ogni residuo dubbio sull'avvio effettivo delle attività. Dopo la ratifica del subentro di Savina Azzolino al posto di Giuseppe La Regina nel frattempo nominato assessore chiamato a ricoprire anche il ruolo di vicesindaco, il giuramento solenne del primo cittadino ha rappresentato un momento di grande significato istituzionale e simbolico. Successivamente si è proceduto alle nomine delle figure apicali del Consiglio. La maggioranza ha individuato in Sofia Maimone il nuovo presidente del Consiglio, una scelta che denota fiducia e responsabilità, affiancando Ida Spezzano nel ruolo di vicepresidente. Queste nomine sono cruciali per garantire la corretta dialettica democratica e il funzionamento dell'organo deliberativo.

Il momento più atteso e significativo della serata è stata senza dubbio la dettagliata relazione programmatica che il sindaco Iacobini ha presentato ai cittadini cassanesi. Lungi dall'essere una semplice formalità, questo discorso ha rappresentato una vera e propria esposizione approfondita degli obiettivi, delle linee guida e delle strategie che caratterizzeranno il suo mandato e che ha calzato le linee programmatiche già enunciate in campagna elettorale.

La relazione programmatica del primo cittadino ha toccato un'ampia gamma di punti, delineando la visione di Iacobini per il futuro di Cassano all'Ionio. È lecito riconoscere che siano stati affrontati temi cruciali e sentiti dalla cittadinanza, come lo sviluppo economico e la creazione di opportunità, la valorizzazione del vasto patrimonio culturale e turistico del territorio, l'attenzione al sociale e alle fasce più deboli, e la riqualificazione urbana per una migliore vivibilità. L'enfasi posta sulla "dettagliata relazione programmatica" suggerisce un moderato approccio trasparente e partecipativo, volto a coinvolgere la cittadinanza nelle scelte che influenzeranno direttamente la vita del comune.

Con la presentazione della giunta, le nomine istituzionali chiave e, soprattutto, la chiara e articolata esposizione programmatica, il sindaco Gianpaolo Iacobini ha impresso un'accelerazione decisa all'attività amministrativa. La comunità di Cassano all'Ionio ora guarda avanti con aspettativa, pronta a vedere concretizzarsi le promesse e gli obiettivi delineati. Il percorso che si apre si preannuncia denso di sfide, ma anche di significative opportunità per la crescita e il miglioramento della qualità della vita nel comune.