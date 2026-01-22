La segretaria del Pd sollecita «misure immediate» dopo gli eventi meteo delle ultime ore e chiede che siano «differite al 2027 tutte le scadenze contributive per sostenere le famiglie e le imprese colpite»

«Il Partito Democratico esprime solidarietà e vicinanza a tutte le famiglie, le imprese e le attività economiche colpite dalla violenza del ciclone che ha investito il Sud e in particolare la Sicilia, la Calabria e la Sardegna». Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein.

«Ringraziamo poi tutte e tutti quelli che in queste ore si stanno adoperando per aiutare le popolazioni colpite. La drammaticità della situazione è evidente a tutti e richiede azioni immediate da parte del governo e dei ministri competenti: parliamo di attività che hanno necessità di aiuti mirati e veloci per non compromettere, oltre ai danni immediati, anche la prossima stagione, salvaguardando i posti di lavoro attraverso strumenti specifici. Il ministro Salvini, che chiede lo stato di emergenza, potrebbe ad esempio iniziare a destinare le somme dell'annualità del Ponte sullo Stretto per il ripristino immediato delle infrastrutture, così come abbiamo già chiesto con un emendamento al Milleproroghe. Allo stesso modo il Pd ha chiesto che vengano differite al 2027 tutte le scadenze contributive per sostenere le famiglie e le imprese colpite. Bene infine che governo e ministri annuncino di volersi recare nelle zone colpite ma qui servono misure specifiche, immediate e non rinviabili».