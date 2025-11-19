Il vertice del Consiglio regionale nomina la sorella del coordinatore regionale di Forza Italia. Intanto il neo presidente dell’Assemblea legislativa ha incontrato il Magnifico Rettore della Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Riunione dell'Ufficio di presidenza del COnsiglio regionale della Calabria
È già operativo l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale insediatosi a conclusione delle votazioni nella seduta dello scorso 11 novembre. Il presidente Salvatore Cirillo ha già riunito i colleghi – i vicepresidenti Giacomo Crinò (Op) e Giuseppe Ranuccio (Pd) e i segretari questori Luciana De Francesco (FdI) e Ferdinando Laghi (Tp) – per la convocazione della seconda seduta in programma per giovedì 20 novembre alle 14 a Palazzo Campanella. Nel frattempo lo stesso Cirillo ha nominato altre due figure fondamentali per il funzionamento dell’Ufficio, vale a dire il Capo di Gabinetto e il suo vice.
Il capo di Gabinetto sarà l’avvocato Carmelo Nucera, già vice capo con funzioni di capo sotto la Presidenza di Mimmo Tallini e Giovanni Arruzzolo, e vice capo di Gabinetto con Filippo Mancuso. Funzionario del Consiglio regionale e figlio di Giovanni Nucera, già vice presidente del Consiglio regionale e consigliere regionale per circa 20 anni, avrà come suo vice Sabina Cannizzaro, funzionario del Consiglio regionale in servizio presso il segretariato generale, ma anche sorella del deputato di Forza Italia e coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro.
L’incontro con il Rettore Zimbalatti
Martedì 18 novembre, nei locali della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, si è tenuto anche un incontro istituzionale tra il Presidente Salvatore Cirillo e il Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti. «Un incontro di particolare rilevanza» si legge in una nota di Palazzo, durante il quale si è iniziato a ragionare su una futura collaborazione tra l’Università guidata da Zimbalatti e il Consiglio Regionale. La volontà comune emersa è quella di «riuscire a indirizzare concreti e tangibili risultati a favore dei giovani iscritti ai corsi di laurea e dell’intero Ateneo».
Nel corso dell’incontro, il Presidente del Consiglio Regionale ha voluto ringraziare Zimbalatti per l’incontro da lui fortemente voluto, durante il quale, il Magnifico Rettore ha illustrato i risultati raggiunti in questi anni, le sue idee e i progetti legati allo sviluppo dell’ateneo.
«L’incontro – continua la nota - rappresenta un segnale di grande attenzione e vicinanza verso il ruolo da lui ricoperto, in quanto la sinergia istituzionale è fondamentale per poter concretizzare i risultati che i nostri territori meritano». Il Consiglio Regionale per il tramite del suo Presidente, ribadisce quindi la piena disponibilità a prossimi incontri istituzionali, durante i quali poter condividere idee e progetti, con la collaborazione dei diversi Enti presenti nella Regione Calabria.