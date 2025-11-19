È già operativo l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale insediatosi a conclusione delle votazioni nella seduta dello scorso 11 novembre. Il presidente Salvatore Cirillo ha già riunito i colleghi – i vicepresidenti Giacomo Crinò (Op) e Giuseppe Ranuccio (Pd) e i segretari questori Luciana De Francesco (FdI) e Ferdinando Laghi (Tp) – per la convocazione della seconda seduta in programma per giovedì 20 novembre alle 14 a Palazzo Campanella. Nel frattempo lo stesso Cirillo ha nominato altre due figure fondamentali per il funzionamento dell’Ufficio, vale a dire il Capo di Gabinetto e il suo vice.

Il capo di Gabinetto sarà l’avvocato Carmelo Nucera, già vice capo con funzioni di capo sotto la Presidenza di Mimmo Tallini e Giovanni Arruzzolo, e vice capo di Gabinetto con Filippo Mancuso. Funzionario del Consiglio regionale e figlio di Giovanni Nucera, già vice presidente del Consiglio regionale e consigliere regionale per circa 20 anni, avrà come suo vice Sabina Cannizzaro, funzionario del Consiglio regionale in servizio presso il segretariato generale, ma anche sorella del deputato di Forza Italia e coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro.

L’incontro con il Rettore Zimbalatti

Martedì 18 novembre, nei locali della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, si è tenuto anche un incontro istituzionale tra il Presidente Salvatore Cirillo e il Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti. «Un incontro di particolare rilevanza» si legge in una nota di Palazzo, durante il quale si è iniziato a ragionare su una futura collaborazione tra l’Università guidata da Zimbalatti e il Consiglio Regionale. La volontà comune emersa è quella di «riuscire a indirizzare concreti e tangibili risultati a favore dei giovani iscritti ai corsi di laurea e dell’intero Ateneo».

Nel corso dell’incontro, il Presidente del Consiglio Regionale ha voluto ringraziare Zimbalatti per l’incontro da lui fortemente voluto, durante il quale, il Magnifico Rettore ha illustrato i risultati raggiunti in questi anni, le sue idee e i progetti legati allo sviluppo dell’ateneo.

«L’incontro – continua la nota - rappresenta un segnale di grande attenzione e vicinanza verso il ruolo da lui ricoperto, in quanto la sinergia istituzionale è fondamentale per poter concretizzare i risultati che i nostri territori meritano». Il Consiglio Regionale per il tramite del suo Presidente, ribadisce quindi la piena disponibilità a prossimi incontri istituzionali, durante i quali poter condividere idee e progetti, con la collaborazione dei diversi Enti presenti nella Regione Calabria.