Forza Italia, Metropolitani moderati e Patto dei territori le formazioni presentate dal sindaco Francesco Cannizzaro. Una sola la lista per il centrosinistra: c’è Giusy Caminiti
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Saranno cinquantasei i candidati al Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, raggruppati in quattro liste. L’Ente di stanza a Palazzo Alvaro tornerà alle urne il prossimo 19 luglio per effetto del rinnovo dell’amministrazione comunale del capoluogo che ha visto trionfare Francesco Cannizzaro. Proprio il neo sindaco al momento della proclamazione aveva dichiarato di non voler perdere tempo e di non voler attendere ottobre, come qualcuno aveva suggerito, per rinnovare anche gli organi della Città Metropolitana. Una scelta, quella del neo sindaco, non solo pratica e mediaticamente ad effetto, ma anche politica, se è vero come vero che ancora il centrosinistra si sta leccando le ferite per la cocente sconfitta rimediata alle comunali del 24 e 25 maggio scorsi. Proprio in queste ore si stanno celebrando a Lamezia i lavori della segreteria regionale del Partito democratico, azionista di maggioranza della coalizione, che si annunciano molto caldi.
Così, appena insediatosi Cannizzaro ha firmato la convocazione delle elezioni che sono elezioni di secondo livello, dedicate cioè ai soli amministratori. Proprio a mezzogiorno di oggi sono scaduti i termini per la presentazione delle liste e l’esito non lascia margini di interpretazione rispetto alla situazione politica in riva allo Stretto. Il centrodestra infatti la fa da padrone con ben tre liste e quarantadue candidati, il 99% dei quali, ci ha tenuto a sottolineare il sindaco Metropolitano Francesco Cannizzaro, scelti tra gli amministratori della provincia.
«Ho sempre sostenuto che se io fossi diventato il sindaco della città – ha detto in una “storia” diffusa sui suoi canali social, il sindaco - non avrei consentito di avere un Consiglio metropolitano Reggio centrico perché chi è stato eletto a Reggio Calabria dovrà tutti i giorni con me lavorare per risollevarne le sorti e così sarà».
Promessa mantenuta da parte di Cannizzaro che – immerso anche nella formazione dell’esecutivo, annunciando proprio oggi che il suo vicesindaco sarà una donna - nelle tre liste presentate ha inserito soltanto un nome proveniente dal nuovo Consiglio comunale di Reggio Calabria. Delle tre formazioni due – “Forza Italia” e “Metropolitani moderati” – sono direttamente riconducibili all’universo azzurro, mentre la terza, denominata "Patto dei Territori", è eterogenea e contiene elementi di diversa estrazione di centrodestra. Dentro le formazioni di centrodestra, tra gli altri, si leggono i nomi di alcuni pesi massimi: da Pasquale Brizzi (sindaco di Sant’Ilario dello Ionio) a Giovanni Verduci (alla guida di Motta San Giovanni), passando per Francesco Malara (primo cittadino di Santo Stefano d’Aspromonte) e Roberto Vizzari (già consigliere a Reggio e oggi nuovamente sindaco a San Roberto). Nella lista "Patto dei Territori" spiccano i nomi di Pierpaolo Zavettieri e Rudi Lizzi (uscente), ma anche Miki Maio, presidente del Consiglio comunale di Locri, in quota Fdi; la consigliera comunale Maria Luisa Curatola eletta con Reggio futura e di fatto l’unica consigliera reggina candidata a Palazzo Alvaro; Giuseppe Surace, sostenuto dal Commissario provinciale della Lega Giuseppe Mattiani; e Fiorentino Riganò vicino al presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo.
Dalle parti del centrosinistra la partita rimane molto delicata, soprattutto all’indomani delle recenti amministrative. La coalizione punta ad eleggere almeno tre consiglieri, sperando di poterne contare un quarto, e tenendo conto della forza elettorale messa in campo dal centrodestra e dal sindaco Metropolitano. Tra i quattordici candidati, dentro, alcuni sindaci dell’area metropolitana, con Giusy Caminiti primo cittadino di Villa San Giovanni candidata (a fatica) in quota Avs, che se la dovrà vedere con Rocco Repaci in capo all’amministrazione di Campo Calabro che sarà sostenuto dal consigliere regionale Giuseppe Falcomatà. Questo spiegherebbe l’assenza in lista di Tito Nastasi, sindaco in carica di Melito dato fino all’ultimo per candidato in quota Alex Tripodi. Ci saranno tre uscenti, a partire da Carmelo Versace che ha ricoperto il ruolo di sindaco facente funzioni e di vicesindaco di Palazzo Alvaro, fresco di elezioni nell’opposizione del Pd a Palazzo San Giorgio; ma anche Michele Conia, plebiscitariamente rieletto per il suo terzo mandato al Comune di Cinquefrondi. Il 49enne avvocato all’interno della Città Metropolitana ha gestito la delega alla sanità. A chiudere il terzetto c’è anche Domenico Mantegna, sindaco di Benestare, anch’egli uscente.
LISTA “FORZA ITALIA”
Brizzi Pasquale
Romeo Benito
Morano Alberto
Verduci Giovanni
Barca Vincenzo
Malara Francesco
Vizzari Giuseppe Roberto
Romeo Mario
Viglianisi Raffaella
Stillitano Francesca
Polimeni Maria Stefania
Franco Michela
Panetta Jole
Vacalebre Giuseppina Barbara
LISTA “METROPOLITANI MODERATI”
Crea Antonino
Coluccio Giuseppe
Marcianò Michele
Vadalà Antonino
Gaudioso Roberto
Campolo Rocco Alberto
Caruso Marco Giuseppe
Albertino Francesco
Carneri Massimo
Nicita Giovanni
Curulli Francesca
Accardo Alessia
Romeo Teresa
Morabito Rosa Maria
LISTA “PATTO DEI TERRITORI”
Maio Domenico detto Miki
Scarfò Giampietro
Iannì Letteria
Zavettieri Pierpaolo
Lizzi Rudi
Reale Mariateresa
Surace Giuseppe
Curatola Filomena Marialuisa
Marrapodi Stefano Umberto
Maesano Donatella
Morabito Grazia
Riganò Fiorentino detto Fiore
Cavallaro Vincenzo
Luccisano Chiara
LISTA “PROGRESSISTI”
1 Caminiti Giuseppina
2 Conia Michele
3 Falcomatà Raffaele
4 Fallanca Pietro
5 Luciano Vittoria
6 Mantegna Domenico
7 Neri Caterina
8 Piccolo Giovanni
9 Proietto Stefania
10 Reitano Giuseppina
11 Repaci Rocco Alessandro
12 Sergi Pietro
13 Varacalli Rosa
14 Versace Carmelo