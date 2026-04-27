In piazza De Nava il candidato per il centrodestra: «Con noi le periferie al centro». Ha ha elencato poi progetti e prospettive per una città che dovrà diventare «davvero turistica e accogliente»

Il candidato sindaco per il centrodestra a Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha aperto ieri ufficialmente in una piazza De Nava gremita la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Al suo fianco il presidente della Regione e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto. «Se ho lasciato Roma è perché ho deciso di fare in modo, e voglio fortemente, che Reggio risorga», ha messo in chiaro Cannizzaro ribadendo i suoi progetti per la rinascita e il futuro della città.

«Sono onorato di essere candidato - ha detto - Reggio mi ha dato tanto. Nel momento in cui Reggio ha chiamato Cannizzaro ha risposto». Sul palco, accanto a lui e Occhiuto, i massimi esponenti del centrodestra calabrese insieme ai coordinatori delle 12 liste che lo sostengono.

Occhiuto ha raccontato del suo rapporto con Cannizzaro quando, da dirigente del partito, «assieme a Jole Santelli notammo questo giovane che infiammava l'aula di palazzo Campanella. Con una carica e una passione che non ha mai perso in questi anni. Anche in Parlamento si fece subito apprezzare per la simpatia, la carica, la passione ma, soprattutto, per il suo amore verso il territorio, la sua Reggio».

«Un ragazzo di Calabria - lo ha definito Occhiuto - che è riuscito a salire tutti i gradini della scala che aveva davanti e oggi si candida a guidare la sua città, senza aver avuto dietro di sé familiari protagonisti della politica. Oggi sta lasciando un posto importante della politica nazionale per essere il vostro rappresentante. Faremo grandi cose insieme - ha promesso Occhiuto - e dimostreremo che tu resterai nella storia di questa città. Mi ha chiesto una funivia turistica per la sua città. E la faremo. Sarà il primo regalo per questa città».

Cannizzaro, prendendo la parola, ha osservato come si debba «trasformare questo entusiasmo in un risultato concreto. C'è un compito arduo per chi andrà a governare questa città che deve recuperare anni di ritardi». Poi la descrizione dell'immediata fase di attuazione del programma elettorale, a cominciare da una profonda riorganizzazione del personale amministrativo del Comune di Reggio Calabria. Le politiche sociali, «le periferie al centro», con la novità delle Circoscrizioni cittadine, «i cui presidenti - ha detto Cannizzaro - saranno degli assessori esterni del sindaco».

Quindi gli interventi di rifacimento delle strade, un nuovo piano rifiuti, la depurazione, «grazie all'attenzione del governo nazionale e alla Giunta regionale che hanno destinato 140 milioni di euro per Reggio Calabria», ha ricordato.

Cannizzaro ha elencato idee, progetti e prospettive, per una città che dovrà diventare «davvero turistica, accogliente; verso cui tanti brand internazionali stanno iniziando a guardare con interesse», con l'aeroporto che ha già acquisito il ruolo di hub strategico anche per la Sicilia nord-orientale, con la città di Messina e le Isole Eolie. E ancora la visione internazionale, con il Piano Mattei sul Nord-Africa per il quale, in accordo con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, si è pensato di fare di Reggio la «città missione del Piano Mattei».