Il presidente dell’Assise legislativa calabrese, Salvatore Cirillo, ha convocato il Consiglio regionale per lunedì 11 maggio alle ore 11:00, a Palazzo Campanella, a Reggio Calabria.

Nel corso della seduta l’Assemblea sarà chiamata a esaminare proposte di legge, provvedimenti amministrativi e mozioni riguardanti, tra gli altri temi, il demanio marittimo, il bilancio dell’Aterp Calabria, modifiche normative regionali e iniziative collegate agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio calabrese.

All’ordine del giorno figurano la proposta di provvedimento amministrativo n. 42/13^, di iniziativa dei consiglieri regionali D. Iriti e L. De Francesco, relativa alla modifica della deliberazione consiliare n. 409 del 18 gennaio 2000 sugli indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, con relatore la consigliera Iriti; la proposta di provvedimento amministrativo n. 48/13^, di iniziativa della Giunta regionale, sul Bilancio di previsione 2026-2028 dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria, con relatore il consigliere Pietropaolo; la proposta di legge n. 47/13^, di iniziativa del consigliere regionale Cirillo, recante “Modifiche e integrazioni della l.r. n. 2/2017”, con relatore la consigliera De Francesco; la proposta di legge n. 48/13^, sempre di iniziativa del consigliere regionale Cirillo, relativa alla modifica dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, con relatore la consigliera De Francesco.

Saranno inoltre discusse la proposta di legge n. 53/13^, di iniziativa del consigliere regionale Giannetta, recante “Disposizioni normative in materia di demanio marittimo”, con relatore il consigliere Giannetta, e la proposta di legge n. 56/13^, di iniziativa del consigliere regionale Mattiani, sulle integrazioni alla legge regionale n. 17/2005 in materia di delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo, con relatore il consigliere Mattiani.

Completano l’ordine del giorno la mozione n. 29/13^ sull’attivazione degli strumenti europei e nazionali di sostegno per i territori calabresi colpiti dagli eventi calamitosi, con riferimento al Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea; la mozione n. 14/13^ sulle iniziative per la sorveglianza sanitaria gratuita della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale di Crotone – Cassano – Cerchiara; e la mozione n. 15/13^ sulla riprogrammazione urgente delle risorse FSC 2021-2027 per interventi di ricostruzione, messa in sicurezza e contrasto al dissesto in Calabria a seguito del ciclone Harry.