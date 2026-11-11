L'ex consigliere regionale contesta la distribuzione delle risorse e i criteri di assegnazione: «A Catanzaro, Crotone e Vibo neppure un euro. L’assemblea non è un bancomat»

Duecentomila euro al Comune di Reggio Calabria per le iniziative natalizie e oltre il 90% dei contributi deliberati nel 2026 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale destinato alla provincia reggina. Sono i numeri sui quali accende i riflettori Antonello Talerico, già consigliere regionale e attuale consigliere comunale di Catanzaro, che in una nota contesta le modalità di assegnazione delle risorse e chiede maggiore trasparenza e uniformità di trattamento tra i territori calabresi.

«C'è una notizia che i sindaci calabresi farebbero bene a conoscere: l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha aperto la cassa», esordisce Talerico, ricostruendo l'iter che avrebbe portato allo stanziamento in favore del Comune di Reggio Calabria.

«Il 23 ottobre il Comune di Reggio Calabria protocolla l'istanza (prot. n. 24047), lo stesso giorno arriva il visto di copertura finanziaria, il 26 ottobre l'Ufficio di Presidenza approva la deliberazione n. 130: patrocinio e 200.000 euro per il programma natalizio dall'8 dicembre all'8 gennaio. Tre giorni. Nessun avviso pubblico, nessuna comparazione, nessun criterio predeterminato sull'importo».

Il consigliere richiama quindi i dati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente dello stesso Consiglio regionale, evidenziando quella che considera una sproporzione rispetto agli stanziamenti degli anni precedenti.

«Dal 2016 al 2025 nessun beneficiario ha mai ricevuto più di 10.000 euro e ai Comuni, con una sola eccezione, non si è mai andati oltre i 3.000. Il contributo a Reggio vale da solo venti volte il massimo dei dieci anni precedenti e quasi la metà di quanto il Consiglio abbia mai erogato in un anno intero a tutta la Calabria».

Nel mirino di Talerico finisce anche il nuovo Disciplinare approvato il 29 maggio, con la deliberazione n. 46/2026, che secondo il consigliere avrebbe modificato significativamente i limiti previsti per l'erogazione dei contributi.

«Mantiene il limite di 3.000 euro per i contributi concessi dal Presidente ma non ne fissa alcuno per quelli dell'Ufficio di Presidenza, rimessi alla "valenza" dell'iniziativa».

Talerico passa quindi in rassegna gli stanziamenti più consistenti, sottolineandone la concentrazione territoriale.

«Dei diciannove contributi pari o superiori a 10.000 euro concessi negli ultimi dieci anni, quindici sono del 2026: Comune di Caulonia 50.000 euro, Casignana 40.000, associazione MarinAmo di Marina di Gioiosa Ionica 35.000, Calanna 22.000, Fondazione Madonna dello Scoglio di Santa Domenica di Placanica 20.000, Comitato regionale ASC per le finali disputate a Caulonia 20.000, Roccella Jonica 17.000, una parrocchia di Siderno 15.000, Placanica 14.000, Bivongi e Stilo 12.000 ciascuno, Samo 10.000. Fino ai 200.000 di Reggio».

La distribuzione geografica delle risorse rappresenta il punto centrale della contestazione. Secondo i dati riportati da Talerico, la quasi totalità dei finanziamenti più rilevanti sarebbe stata destinata al territorio reggino.

«Tutti in provincia di Reggio Calabria. Dei circa 543.000 euro deliberati dall'Ufficio di Presidenza nel 2026 oltre il 90 per cento è rimasto sulle sponde dello Stretto: in sei mesi più di quanto il Consiglio avesse mai distribuito in un anno all'intera regione. Alla provincia di Cosenza sono toccati tre contributi da 5.000 euro e uno da 7.000. Alle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, per quanto risulta dagli atti pubblicati, neppure un euro».

Un altro passaggio della nota riguarda i contributi concessi al Comune di Placanica, con particolare riferimento alle somme destinate all'inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri e a una manifestazione religiosa.

«Il 29 aprile l'Ufficio di Presidenza riconosce 14.000 euro al Comune di Placanica per l'inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri. Il Disciplinare ammette contributi per iniziative di valore culturale, sociale o educativo coerenti con le finalità della Regione. L'ordine pubblico e la sicurezza sono materia di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. h, della Costituzione) e le caserme dell'Arma sono presidi sostenuti dai Ministeri. Non si comprende a quale titolo il bilancio del Consiglio regionale debba pagare il taglio di un nastro».

E aggiunge: «Nella stessa seduta allo stesso piccolo centro della Locride vanno altri 20.000 euro per la festa religiosa della Fondazione Madonna dello Scoglio: 34.000 euro in un giorno».

Sul finanziamento da 200mila euro al Comune di Reggio Calabria, Talerico solleva inoltre interrogativi sulla documentazione economica e sulle modalità di partecipazione del Consiglio regionale all'organizzazione degli eventi.

«Il Disciplinare vieta che il contributo copra l'intero costo dell'evento: quanto ha chiesto il Comune e quanto costa il programma? La delibera non lo dice. Lo stesso Disciplinare non si applica alle iniziative realizzate direttamente dal Consiglio, eppure la delibera annuncia che la Presidenza parteciperà "attivamente" alla realizzazione del programma».

Il consigliere richiama anche gli ulteriori investimenti previsti per le festività nel capoluogo reggino.

«Intanto il Comune, secondo quanto riporta la stampa locale, ha già messo a gara con i fondi europei del PN Metro Plus quasi mezzo milione per le sole luminarie del centro. Il Consiglio regionale è l'assemblea di tutti i calabresi, non l'ufficio eventi della città che lo ospita».

La nota si conclude con un invito rivolto ai sindaci di tutta la Calabria, a partire da quello di Catanzaro, affinché presentino analoghe richieste di finanziamento e verifichino l'applicazione degli stessi criteri.

«La cassa è aperta e il tetto non esiste. Rivolgiamo allora un invito a tutti i sindaci della Calabria, a cominciare da quello di Catanzaro: presentino le loro istanze per il Natale e per le feste patronali, chiedano quanto ha chiesto Reggio e pretendano la stessa velocità».

Infine, Talerico annuncia l'intenzione di acquisire la documentazione relativa alle assegnazioni, chiedendo chiarimenti sulle procedure adottate.

«Se la risposta sarà diversa avremo la prova che le regole cambiano a seconda della provincia di provenienza. Nel frattempo chiederemo gli atti: istanze, preventivi, rendiconti e verbali delle sedute. Il denaro dei calabresi non è una mancia natalizia e il Consiglio regionale non può diventare un bancomat a geometria variabile».