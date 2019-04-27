Sono 285 i candidati alla carica di consigliere comunale per la coalizione “Il sindaco che unisce”
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Sono state presentate le 13 liste dei candidati consiglieri comunali a sostegno di Giuseppe Graziano per la coalizione “Il sindaco che unisce”: Alternativa Democratica, Civica – Corigliano-Rossano (che rappresenta anche l’impegno civico di Italia del Meridione), Comitato Corigliano-Rossano – C100A, Coro di Moderati, Direzione Corigliano-Rossano, Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni, Giuseppe Graziano Sindaco, Il Coraggio di Cambiare l’Italia, Insieme, Lega Salvini Calabria, Progetto Comune, Volare Alto e Voltare Pagina. Sono 285 i candidati alla carica di consigliere comunale. Di seguito gli elenchi:
ALTERNATIVA DEMOCRATICA
MARCO GRAZIANO
RAFFAELLA AMATO
ROSSELLA BRACCI
ORAZIO CAPALBO
CARMELA CARUSO
DOMENICO D’AURIA
GIUSEPPINA DE MARCO
TERESA ANTONELLA GIOVAGNONE DE CICCO
EMILIA GRILLO
FRANCESCO ANTONIO LABONIA
GIUSEPPINA PALDINO
LOREDANA ANGELA PAPA
GRAZIA RUFFO
PINA IMMACOLATA RUFFO
NATALE SCALISE
MANUEL SICILIA
GIAMPIERO SISCA
ANTONIO SMURRA
MICHELE TORTELLO
FRANCESCO VIRARDI
CIVICA CORIGLIANO-ROSSANO
GIORGIO BORGOGNO
CATALDO CARROZZA
ANGELA CELESTINO
DOMENICO CHIARELLI FORCINITI
MARCO COFONE
ELIO COPPOLA
GIULIA CARMELA IMMACOLATA DIMA
IMMACOLATA ESPOSITO
FABIO FANELLI
STEFANO FILARETO
SARA GIURANNA
ANTONIO GUINICELLI
ANGELO LONGOBUCCO
LUIGINA MADEO
ISIDORO MARCHETTI
GIUSEPPE MONTALTO
VITO NIGRO
CLEMENTE PALMIRO PANE
NICOLA RINA
FRANCESCO ROMANO
ERICA SMURRA
ERICA SPINELLI
ROSA IDA TASSITANI
ISABELLA VITO
COMITATO CORIGLIANO-ROSSANO – C100A
CORRADO MINNICELLI
ANTONIO MONACO
MARIA COSTANZA CALAROTA
REBECCA CONSTANTINA CAPATINA
GIUSEPPE ANTONIO SANTO CESAREO
ALESSANDRO COFONE
MARIA CURATOLO
VINCENZO CURIA
GIUSEPPE FRAIA
GIUSEPPE GIGLIOTTI
ANTONIO GRECO
MARIA MOSAICO
ARMANDO PAOLINO
GIUSEPPE PERRELLA
LAURA PIERMARINI
ADELE VIGILANTE
CORO DI MODERATI
GIAMPIERO SERAFINO DARDANO
GIOVANNI BATTISTA ARNONE
MARIA CARMELA BELLITTO
GENNARO BELLO
MARISA SERAFINA CHIURCO
BAMBINA DE SIMONE
LUCA ANTONIO FERRARO
IVANA PATRIZIA FILOCOMO
LUCA FRONZINO
ANTONIO GABRIELE
ANTONIO GUGLIELMI
STEFANIA LA ROCCA
ANNA GIOIA (DETTA GRILLO) MADEO
DORIANA MADEO
EGIDIO PERRI
GIULIA RUSSO
GRAZIELLA SALVATORE
ILARIA TRIOLO
PASQUALE PACINO
ARMIDA ARMANI
GRAZIA VULCANO
DIREZIONE CORIGLIANO-ROSSANO
PIETRO LUCISANO
MARICA GRAZIA AMBROSIO
GRAZIA AMORIELLO
GINA AVATO
MARIATERESA AVENA
MAIKOL BRACCIOFORTE
FRANCA CARAVETTA
MARIA GIADA CIVALE
CATALDO DE VINCENTI
GRAZIELLA DIACO
FRANCESCO FIORILLO
STEFANI IACOI
ANNA LA GROTTA
VINCENZO LAVORATO
FRANCESCO LIUZZI
DOMENICO MOLLO
ANTONELLA PIGNATARO
LUIGI PIGNATARO
ROSARIA SICILIANO
BOMBINA SIMONE
RITA SPOSATO
ALFONSO VAGLICA
PINA ERIKA VELTRI
DOMENICA VENEZIANO
FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI
VANESSA AQUINO
FRANCESCO GIUSEPPE BRUNO
ALDO CANINO
GIUSEPPE CARDAMONE
ANNA CELI
MARZIA CURCIO
DANIELA PALMINA D’ELIA
ELEONORA DIMIZIO
NUNZIO FARFALLA
GIACOMO FELICETTI
AUGUSTO ENZO FERRARO
TOMMASO FIGOLI
ANNA MISURACA
DANIELA NOVELLO
ASSUNTA PALDINO
FRANCESCA PERRELLI
IRENE LUCIA POTOCAR
CATERINA SAMMARRO
RITA SARLI
GIUSEPPE SCORPANITI
VINCENZO VENTURA
GIOVANNI MARIA VERGADORO
GIUSEPPE VILLELLA
RAFFAELE VULCANO
GRAZIANO SINDACO
MASSIMO BONANNO
LIBERATA VALENTINA BUSA
ANDREA CARUSO
GIUSEPPINA CATAPANO
TERESA CICCO
CAROLINA MARIA CLORO
GESSICA CORINA
MICHELE CUCELI
PAMELA DE PATTO
ROSA ESPOSITO
GIUSEPPE FALCO
VINCENZO FALCO
PASQUALE DANILO FIORE
ANTONIO (DETTO ANTONELLO) GIANZI
GIUSEPPE GRECO
GRAZIELLA GRILLO
ANDREA VINCENZO LICCIARDI
RAFFAELE MELES
DOMENICO PARROTTA
GIOVANNI FRANCESCO ANTONIO PISANI
CARMEN ROMANO
GERMANO SCIARROTTA
MARIAGRAZIA SCIGLIANO
GENNARO SCORZA
IL CORAGGIO DI CAMBIARE L’ITALIA
VINCENZO ANTONIO SCARCELLO
ANTONIO BARONE
CARMELA CAMPANA
FRANCESCA NATALIA CAPUTO
FABIO CAPUTO
FRANCESCA NUNZIA CICERO
GIOVANNI DE SIMONE
FORTUNATO FALCO
CLAUDIO FILACCHIONE
MARIASSUNTA LARDINO
ELVIRA LAURENZANO
PIERPAOLO LIBRANDI
MARCO NACCARATO
ADELINA (DETTA ADELE) OLIVO
NICOLETTA PAGNOTTA
VINCENZO PATA
LEONARDO NATALE PIRO
SERAFINA PITTORE
SIMONA RAMPINO
SALVATORE RITROVATO
GIOVANNI RUGNA
MARIA GISELLA SANTELLI
VITTORIA SCATTARELLA
ACHIROPITA SCIGLIANO
INSIEME
GIANFRANCO FERRARO
FRANCESCO CALABRETTA
ANTONIO CAPALBO
UMBERTO CARACCIOLO
COSIMO CELICO
EMILIA LILIANA CHIURCO
ANGELA DE LUCA
ALDO DIMA RUGGIANO
COSIMINA FEDERICO
FEDERICA GAUDIANO
PASQUALE MACRÌ
CARMEN MADEO
ASSUNTA MANFREDI
KARIN MOLLO
LUCIA MORRONE
GIANLUCA PACENZA
MARTA PELLEGRINO
GIOVANNI SANTIMONE
GESSICA MARIA TARANTO
SERENA VALLECCA
LEGA SALVINI CALABRIA
LAURA ROSA
PIERGIORGIO DE CICCO
SAVERIO MAZZA
GIOVANNA PIRILLO
COSIMO ORLANDO
GIANLUCA GIALDINO
SALVATORE RIGIDO
GABRIELA IOANA BOTHAR
MARCO PISANO
GEMMA ATTADIA
FILOMENA DE SIMONE
FRANCESCA DATTILO
ANNA PISANO
CARMEN DE LUCA
ALESSANDRO ABBOSSIDA
ANTONIO GRAZIANO
GIULIO EMIDIO MARGHELLA
FRANCESCO SAMMARRO
COSTANTINO BAFFA
ANTONELLA GENCARELLI
GIAMPIERO FRAGALE
PASQUALE CATALANO
MARIKA REALE
DONATELLA INNOCENTI
PROGETTO COMUNE
GIOVANNI ANTONIOTTI
FRANCESCO ARCIDIACONO
GABRIEL BALLOCCI BARRAMEDA
FRANCESCO BRACCIOFORTE
MARIA GRAZIELLA BRUNO BOSSIO
GIORGIO CERVIGNONE
ANTONIETTA DE SIMONE
MAURO FALBO
LUCIANA FALCONE
MARISA FUSARO
EUGEN GALACI
MARIO PIO GALLO
GIUSEPPE GRAZIANO
NARCISA LOPEZ
MARIA MILETO
MARCO PEDACE
FRANCESCO BRUNO PIRILLO
ALISA LUCIA POP
ALFONSO RAGO
CARMELA SAMMARRA
ANTONIO SOMMARIO
GIOVANNA TRIDICO
MARIA VILLELLA
FRANCESCO ZANNINO
VOLARE ALTO
TEODORA ALTOMARE
ANTONIO ELIA AVENA
ENZO BARTOLO
ROBERTA CERSOSIMO GRECO
MATILDE CERVINO
GIANFRANCO CHIARELLI
LUIGI DE LUCA
LUCIANO ELIA
PIERPAOLO ERRICO
SERAFINA FALCO
ISIDORO FAUSTINI
EMILIO FERRARO
CARMEN IONICA FLOREA
ELENA GRECO
AURELIA IACOI
DOMENICO LA VIA
ELENA LE FOSSE
PIERINO LORIA
GIORGIO OLIVIERI
ELVIRA MALOMO
GIUSEPPE TELEMACO CAPUTO
VOLTARE PAGINA
MARIA LETTERA
ANNA ROSA LUCIDO
MONICA MADEO
AGOSTINO MARIOTTI
ROBERTO MONTALTO
CARMELA OLIVIERI
GIOVANNA ORLANDO
MARIANO PELLEGRINO
DOMENICO PIATTELLO
MARCO PISANO
MATTEO RUSSO
GIANCARLO SCELZA
GIUSEPPINA SISCA
ANTONIO STASI
LUCIA VALENTE
COSIMO FRANCESCO VISCIGLIA
ALESSANDRO VITIRITTI
GRAZIA LEPERA
MARIA BAULEO
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