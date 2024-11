Anche il Nuovo Centro Destra sosterrà la candidatura a sindaco di Carlo Guccione alle amministrative di Cosenza. L'indiscrezione viene confermata da fonti vicine al Sottosegretario all'Economia e segretario regionale di Ncd Antonio Gentile.

COSENZA – Gli alfaniani dunque si preparano a ritirare il proprio appoggio ad Enzo Paolini per entrare ufficialmente all'interno della coalizione guidata dal Pd. Il cambio di rotta sarebbe determinato dalla rinuncia di Lucio Presta. Il Nuovo Centro Destra infatti, non ha mai condiviso la scelta unilaterale del Partito Democratico di proporre la candidatura del manager dello spettacolo. Il cambio di prospettiva determinato dalla virata su Carlo Guccione, ha però riaperto il dialogo tra i due partiti e sulla figura del consigliere regionale si è trovata un'intesa suggellata questa mattina a Reggio Calabria alla presenza del premier Matteo Renzi. Inoltre , secondo quanto si è appreso, anche altri esponenti politici facenti attualmente parte del gruppo coagulatosi intorno ad Enzo Paolini, ma che hanno condiviso in passato un percorso con Carlo Guccione, alla luce delle novità delle ultime ore potrebbero decidere di rivedere le proprie posizioni. La notizia dovrebbe essere ufficializzata nella giornata del primo maggio dopo il rinvio della riunione dell'Alleanza Civica inizialmente convocata presso la sede dei Democrat a Cosenza, in Viale Trieste, per la serata di sabato. Rinvio necessario per un ultimo, probabilmente inutile, tentativo di convincere Paolini a rinunciare. L'accordo Pd-Ncd per Cosenza sarà propedeutico ad un ingresso degli alfaniani nell'esecutivo regionale al prossimo rimpasto di giunta.