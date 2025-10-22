A seguito della competizione elettorale, i sindaci calabresi di centrosinistra aprono un confronto aperto e pubblico per iniziare a costruire una proposta politica condivisa e radicata nei territori.

Questo è lo spirito dell'iniziativa che si terrà venerdì 24 ottobre alle ore 18 presso il Museo del Presente di Rende alla quale hanno già dato adesione Giuseppe Aieta, sindaco di Cetraro; Giusy Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni; Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria; Mimmo Lo Polito, sindaco di Castrovillari; Francesca Pisani, sindaca di Casali del Manco; Enzo Romeo, sindaco di Vibo Valentia; Renzo Russo, sindaco di Saracena; Flavio Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano. Altri si aggiungeranno all’elenco.

Non è un caso che tra gli interventi sono previsti sindaci di città capoluogo fino ai comuni delle aree interne, sindaci civici e con una appartenenza partitica, tutti accomunati dalla volontà di confrontarsi, fare rete, rilanciare il governo dei territori e far riavvicinare la nostra gente alla politica. «Non si tratta di una iniziativa chiusa – si legge in una nota - . Al contrario sono invitati tutti gli amministratori, attivisti e cittadini che condividono lo spirito di questa iniziativa».