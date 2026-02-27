La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del vice presidente e assessore ai Lavori pubblici, Urbanistica, Difesa del suolo, Filippo Mancuso, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione Calabria e Legambiente, volto a rinnovare la collaborazione a livello nazionale sui temi e sugli obiettivi di interesse comune in materia di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia.

Nell’ambito di tale collaborazione era stato redatto il report “Abbatti l’abuso in Calabria”, che, sulla base dei dati forniti da Comuni, Prefetture e Procure, analizza il fenomeno dell’abusivismo urbanistico-edilizio – che incide profondamente sul consumo di suolo, sulla sicurezza del territorio e sulla tutela del paesaggio – e propone una serie di azioni concrete per rendere più efficace la relativa attività di contrasto, sia a livello regionale sia nazionale.

Successivamente la Giunta, su indicazione dell’assessore all’Inclusione sociale, Welfare e Pari opportunità, Pasqualina Straface, ha disposto la costituzione del Tavolo di lavoro regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, in attuazione della legge regionale 30 giugno 2025, n. 34.

Il Tavolo è presieduto dall’assessore competente in materia ed è composto: dai dirigenti dei Settori regionali alle Politiche sociali e Pari opportunità, o loro delegati; da un rappresentante della Commissione regionale Pari opportunità; dalla consigliera regionale di Parità; da due rappresentanti del coordinamento dei Centri antiviolenza della Calabria (Cadic); da un rappresentante dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio pubblici e pubblico-privati non aderenti al Cadic; da un rappresentante dei Centri per uomini autori di violenza; dal coordinatore pro tempore dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere; da un rappresentante dell’Anci regionale; da un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.

Alle riunioni del Tavolo potrà anche partecipare, in qualità di uditore, un rappresentante di istituzioni pubbliche o private la cui presenza sia ritenuta utile o necessaria in relazione agli argomenti trattati.

Il Tavolo, che si riunisce con cadenza semestrale, svolge funzioni consultive e propositive in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e formula proposte per la redazione del Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, previsto dall’articolo 17 della legge regionale numero 34/2025.

Su proposta del presidente Roberto Occhiuto, anche alla luce delle recenti modifiche organizzative delle strutture amministrative regionali, la Giunta ha, poi, approvato il nuovo assetto di governance per l’attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile della Calabria (SRSvS).

In particolare, è stata istituita una Cabina di regia, composta dai dirigenti generali dei Dipartimenti e delle strutture assimilate interessate, coordinata dal direttore generale del dipartimento Programmazione Unitaria.

La Cabina di regia avrà il compito di verificare lo stato di attuazione della Strategia, definire eventuali misure correttive e curarne l’aggiornamento.

È stato istituito un Gruppo di lavoro, composto da un referente per ciascun dipartimento o struttura assimilata coinvolti, con il compito di supportare la Cabina di regia, assicurare l’implementazione dei dati di monitoraggio nei pertinenti sistemi informativi e garantire il raccordo con il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Nrvvip), che provvederà al monitoraggio e alla valutazione periodica degli obiettivi di sostenibilità previsti dalla SRSvS.

Con un’altra delibera a firma congiunta del presidente Occhiuto e dell’assessore alla Programmazione, Marcello Minenna, è stato inoltre stabilito che il Distinct Body regionale sia composto dal segretario generale, o suo delegato, con funzioni di presidente, dal coordinatore dell’Avvocatura regionale, dal dirigente del settore Ufficio legislativo, dal dirigente del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e dal dirigente del settore Comunicazione – Aiuti di Stato – S3 – Sede di Bruxelles del Dipartimento Programmazione unitaria.

Approvato il documento recante le “Modalità per la consultazione del Distinct Body regionale”.

Su indicazione dell’assessore al Bilancio e Patrimonio, Marcello Minenna, è stato, poi, approvato il bilancio di previsione 2026-2028 dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpacal), che sarà trasmesso al Consiglio regionale per gli atti di competenza.

La Giunta ha anche preso atto, sulla base della ricognizione operata dal dipartimento Programmazione unitaria in coordinamento con i Dipartimenti regionali titolari per materia, del quadro esigenziale degli interventi emerso a livello regionale nella fase preliminare di programmazione del Poc 21/27, così come modificato e integrato alla luce di nuovi e diversi fabbisogni di intervento individuati, secondo quanto rappresentato mediante il prospetto di riepilogo dell’allocazione delle risorse disponibili per aree tematiche e settori d’intervento rimesso in allegato al presente atto.

Il quadro di esigenze forma la base di riferimento per il negoziato da condurre con le Amministrazioni nazionali, finalizzato a pervenire all’individuazione congiunta delle progettualità da finanziare con le risorse del Fondo di Rotazione (FdR).

Con la stessa delibera è stato, altresì, disposto che i Dipartimenti interessati competenti per materia, entro dieci giorni dall’adozione della presente deliberazione, provvedano alle conseguenti variazioni delle schede degli interventi del Fondo di Rotazione (FdR) inserite in compilazione sull’apposita piattaforma telematica per la rilevazione degli interventi per la programmazione Fsc 2021/2027.

Su proposta dell’assessore al Lavoro, Giovanni Calabrese, alla luce dello stato di avanzamento dei lavori nella maggior parte dei Centri per l’Impiego, è stata approvata la parziale modifica degli schemi di convenzione già sottoscritti con i Comuni per l’adeguamento infrastrutturale delle sedi, nell’ambito dell’attuazione del Piano regionale straordinario di potenziamento dei CPI e delle politiche del lavoro.

L’approvazione riguarda, inoltre, l’addendum relativo all’acquisto degli arredi destinati alle nuove sedi dei Centri per l’Impiego, al fine di garantire la piena funzionalità delle strutture e l’efficace erogazione dei servizi all’utenza.

Infine, su indicazione dell’assessore all’Ambiente, Antonio Montuoro, la Giunta ha deliberato la nomina di Francesco Costantino a commissario straordinario del Parco delle Serre.