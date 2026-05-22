La dirigente scolastica candidata nella lista Forza Italia a sostegno di Francesco Cannizzaro: «Servono competenza, concretezza e una visione capace di valorizzare centro e periferie». Al centro scuole, welfare, decoro urbano e rilancio dei quartieri

«Non sono qui soltanto come candidata, ma come cittadina che ha deciso di non stare più a guardare». Parte da qui l’impegno politico di Daniela Musarella, dirigente scolastica e candidata al consiglio comunale nella lista Forza Italia a sostegno di Francesco Cannizzaro sindaco, intervenuta dal truck di LaC News24 in Piazza Italia nel corso dello speciale dedicato alle elezioni comunali 2026.

Per Musarella si tratta della prima esperienza politica, maturata però – spiega – attraverso il percorso professionale nel mondo della scuola: «Un ambiente che insegna il valore della responsabilità, dell’ascolto e del lavoro di gruppo concreto e condiviso». Da qui l’idea di una città «capace di programmare, ascoltare e soprattutto di non lasciare indietro nessuno».

Nel corso dell’intervista, la candidata di Forza Italia ha più volte sottolineato la necessità di ricostruire un rapporto diretto tra amministrazione e cittadini. «Il bisogno di essere ascoltati è fortissimo», ha spiegato, collegando questa esigenza al progetto politico sostenuto da Cannizzaro. Musarella ha quindi rivendicato alcuni dei finanziamenti e degli interventi ottenuti dal parlamentare reggino, a partire dai fondi destinati all’aeroporto dello Stretto, al porto cittadino e all’Università Mediterranea.

«Reggio ha bisogno di diventare una vera città universitaria», ha detto, soffermandosi sul progetto del futuro campus universitario e sulla necessità di creare spazi di studio, biblioteche e servizi abitativi per studenti e fuorisede. Ampio spazio anche al tema del decentramento amministrativo e del ritorno delle circoscrizioni: «Nessuna articolazione amministrativa può essere più vicina ai cittadini delle circoscrizioni stesse».

Tra i temi centrali della campagna elettorale indicati da Musarella ci sono poi il decoro urbano, la gestione dei rifiuti, il sistema idrico e soprattutto le periferie. «Reggio non è soltanto il centro, ma anche quartieri e periferie», ha affermato, ricordando un recente incontro ad Argillà: «Da simbolo di degrado ed emarginazione deve diventare simbolo di rinascita e coesione».

Da dirigente scolastica, Musarella ha inoltre posto particolare attenzione al tema dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli istituti: «I nostri ragazzi meritano di vivere la scuola in ambienti decorosi e sicuri».

Infine il welfare, definito «uno dei settori più trascurati» della città. «Il livello di modernità di una città si misura dalla qualità dei servizi erogati ai più fragili», ha dichiarato, chiedendo maggiore attenzione per le persone che vivono condizioni di disagio economico, sociale o sanitario.

In chiusura, l’appello agli elettori: «Votare Forza Italia perché ne condivido lo spirito liberale e moderato. Votare Daniela Musarella perché nel mio lavoro ho imparato ad affrontare quotidianamente problemi concreti e complessi, cercando di trasformare i punti critici in opportunità di crescita. Il futuro di Reggio appartiene a tutti noi e insieme dobbiamo provare a costruirlo».