Le dichiarazioni di Giuseppe Scopelliti sulla candidata del centrodestra Wanda Ferro vengono rilanciate dal candidato di Ncd e Udc, Nico D’Ascola

“Con una sola frase Scopelliti ha dimostrato due cose – si legge nella nota di D’Ascola – che la candidata presidente di Forza Italia non può rivendicare alcuna discontinuità con il passato, e che alla candidatura di Wanda Ferro non crede neanche lui, che pure la sostiene”. Un errore la scelta della presidente della Provincia di Catanzaro secondo Scopelliti, che involontariamente conferma i dubbi avuti da Ncd e Udc che hanno deciso di correre da soli, dopo aver provato a replicare in Calabria l’alleanza che a livello nazionale sostiene il governo Renzi.

