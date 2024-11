Dopo l’annuncio delle dimissioni da parte dei consiglieri di Forza Italia al Consiglio comunale di Catanzaro, arriva la replica del sindaco Sergio Abramo: «Ho appreso dalle testate giornalistiche della volontà, annunciata da consiglieri e assessori comunali riconducibili a Forza Italia, di rassegnare le proprie dimissioni. Non appena queste dimissioni verranno formalizzate con la necessaria protocollazione al Comune, provvederò a illustrare le mie determinazioni, mirate all’esclusivo e primario interesse della nostra città, con un’apposita conferenza stampa convocata ad hoc».



L'impressione, come anticipato dalla nostra testata, è che il sindaco abbia "sgamato" il bluff guidato dal coordinatore provinciale Mimmo Tallini per tenere sotto scacco il primo cittadino dopo il suo avvicinamento alla Lega di Matteo Salvini.