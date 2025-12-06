La capogruppo M5S in Consiglio regionale in un’interrogazione denuncia lo stop ai contributi affitto e chiede finanziamenti immediati, chiarezza sulla misura “Una Casa per Tutti” e una strategia stabile per garantire le famiglie in difficoltà

La consigliera regionale Elisa Scutellà, Capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha presentato un'interrogazione per ottenere dalla Giunta regionale «chiarimenti e impegni concreti» sul tema del sostegno abitativo.

«Il diritto alla casa è un diritto fondamentale - afferma Scutellà - eppure in Calabria migliaia di famiglie considerate idonee sono state dimenticate e non hanno ricevuto i contributi per l'affitto. Le graduatorie comunali, già approvate, sono rimaste sospese, mentre la nuova misura straordinaria da 9 milioni di euro non chiarisce come verrà coordinata con le domande già presentate».

La consigliera sottolinea inoltre che questa situazione «ha messo in seria difficoltà molti Comuni, chiamati a gestire una materia estremamente delicata e le legittime aspettative di cittadini in condizioni di fragilità sociale». Scutellà chiede in particolare al Presidente della Giunta regionale «lo stanziamento urgente di fondi regionali per finanziare le graduatorie rimaste senza copertura; indicazioni puntuali sul rapporto tra il nuovo intervento "Una Casa per Tutti" e le richieste pregresse; l'elaborazione di una strategia stabile, coordinata con enti locali e parti sociali, per assicurare continuità al diritto all'abitare. Interventi sporadici non sono sufficienti - conclude Scutellà - serve una politica abitativa organica, condivisa e duratura, in grado di offrire risposte reali alle famiglie calabresi e di supportare adeguatamente i Comuni chiamati a gestire situazioni così sensibili».