Prima che la Patria irrompesse nel vocabolario politico di Domenico Giannetta attraverso le declinazioni identitarie di Roberto Vannacci, il consigliere regionale calabrese aveva familiarizzato con un universo ideologico di tutt'altra estrazione. Era il maggio del 2006 quando si presentava al cospetto degli elettori della provincia di Reggio Calabria sotto il simbolo della Rosa nel Pugno, la formazione nata dall'incontro tra radicali e socialisti, a sostegno del candidato presidente del centrosinistra Giuseppe Morabito. Una collocazione tutt'altro che marginale, riconducibile a quella cultura laica, libertaria e riformista della quale Emma Bonino rappresentava una delle espressioni più autorevoli. Vent'anni dopo, Giannetta entra nell'Assemblea nazionale di Futuro Nazionale, dopo avere attraversato la lunga stagione berlusconiana. Tre bandiere, tre differenti culture politiche e una moderazione che il diretto interessato sostiene di avere conservato intatta, nonostante la distanza che separa le organizzazioni nelle quali ha militato. Una traiettoria che riporta inevitabilmente al centro della discussione una delle categorie più controverse della storia parlamentare italiana: il trasformismo.

Appena tre anni dopo la candidatura nella Rosa nel Pugno, Giannetta risulta già capogruppo del Popolo della Libertà a Oppido Mamertina. Seguono gli incarichi nell'amministrazione provinciale, il mandato da sindaco, l'esperienza nel Consiglio metropolitano e l'approdo all'assemblea legislativa regionale. Nel 2020 viene persino proclamato deputato della Repubblica, salvo rinunciare al mandato parlamentare per conservare quello regionale. La stagione berlusconiana raggiunge il suo punto culminante nel novembre 2025, quando assume la guida del gruppo consiliare di Forza Italia in Calabria, forte delle 10.403 preferenze ottenute alle regionali. Nell'agosto successivo abbandona il partito, confluisce nel Gruppo misto e accetta la candidatura alle suppletive della Camera con Futuro Nazionale. «Non cambio identità, cambio la piattaforma politica», spiega Giannetta, rivendicando la continuità della propria formazione liberale. Una distinzione che meriterebbe un approfondimento politologico, soprattutto considerando quanto profondamente possano divergere i programmi delle formazioni attraverso le quali si è sviluppata la sua esperienza istituzionale.

Il patrimonio elettorale e l'aritmetica del generale

La verifica delle ambizioni parlamentari arriva con le suppletive del 27 e 28 settembre 2026. Giannetta raccoglie 8.226 voti, pari al 10,94%, contro le 10.403 preferenze ottenute l'anno precedente con Forza Italia: una differenza aritmetica di 2.177 consensi, sulla quale incidono la diversa estensione territoriale delle circoscrizioni e la minore affluenza. A fornire una lettura politicamente significativa del risultato è tuttavia lo stesso Roberto Vannacci che, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, attribuisce circa 2.500 voti al candidato e circa 6.000 a Futuro Nazionale. Secondo l'interpretazione del generale, oltre due terzi del risultato sarebbero dunque riconducibili alla capacità di attrazione del movimento, anziché al patrimonio personale dell'ex capogruppo azzurro. Una stima politica, non un dato elettorale certificato, che assume particolare rilievo proprio perché formulata dal leader che aveva investito sulla candidatura di Giannetta. Nei medesimi 71 comuni interessati dalle suppletive, il consigliere aveva raccolto 5.471 preferenze alle regionali: un elemento che rende ancora più articolata la discussione sulla trasferibilità del suo precedente consenso elettorale.

Il seggio parlamentare viene conquistato da Fabio Roscioli con il 51,02%, mentre Giannetta si ferma al terzo posto. L'operazione elettorale non raggiunge l'obiettivo, ma il consigliere conserva il mandato regionale conquistato sotto il simbolo di Forza Italia e prosegue la propria esperienza nel movimento vannacciano, fino all'ingresso nell'Assemblea nazionale. Nel commentare la nomina parla di un progetto politico fondato su «valori, principi e coerenza». Proprio quest'ultima parola riporta l'attenzione sul significato delle precedenti appartenenze e sulle motivazioni addotte per giustificarne il superamento. Intervistato dal Foglio, Giannetta aveva ricondotto la rottura con Forza Italia anche alla gestione interna del partito, contestandone gli assetti organizzativi. Una spiegazione che riguarda i rapporti con la dirigenza azzurra, ma che non esaurisce la dimensione culturale della scelta compiuta: il dissenso verso chi governa un partito non coincide necessariamente con il superamento dei principi politici che quel partito rappresenta.

Giannetta ha letto il programma di Vannacci?

Il 12 settembre, intervistato dal Foglio, Giannetta rivendicava la propria collocazione a destra e la propria moderazione, riconoscendo l'esistenza del femminicidio e definendo l'aborto una facoltà. Dichiarazioni che acquistano un significato particolare se confrontate con il manifesto programmatico di Futuro Nazionale, nel quale figura la proposta di abolire lo specifico reato di femminicidio e si afferma esplicitamente che «l'aborto non è un diritto». Il documento contempla inoltre il superamento delle unioni civili nella loro configurazione attuale, l'abrogazione della legge Mancino, restrizioni sui contenuti televisivi riguardanti l'omosessualità destinati ai minori e un articolato progetto di remigrazione. Tra le ipotesi avanzate nel dibattito programmatico compare persino quella di attribuire ai genitori voti aggiuntivi in relazione al numero dei figli. Un impianto politico che pone questioni sostanziali a chi rivendica una formazione liberale e moderata, tanto più se nel proprio curriculum figura una candidatura sotto il simbolo della Rosa nel Pugno, formazione che aveva fatto dei diritti individuali e della laicità dello Stato alcuni dei suoi principali riferimenti culturali.

Non si tratta di pretendere abiure pubbliche o di negare la libertà di modificare le proprie convinzioni, quanto di comprendere quale contributo Giannetta intenda offrire alla definizione della proposta politica vannacciana. Se le divergenze manifestate pubblicamente su aborto e femminicidio rappresentino l'espressione di una sensibilità minoritaria destinata a trovare spazio nel movimento oppure il segnale di una distanza programmatica ancora da colmare. L'ingresso nell'organismo nazionale rende la questione ancora più rilevante, perché il consigliere non è chiamato semplicemente a condividere una candidatura elettorale, ma a partecipare alla costruzione di una formazione politica della quale continua a rivendicare la coerenza. Anche Vannacci dovrebbe chiarire quale spazio riconosca alle diverse tradizioni culturali nella selezione della propria classe dirigente, spiegando come la pluralità delle provenienze possa conciliarsi con la nettezza identitaria che caratterizza la sua comunicazione pubblica.

Da Emma Bonino a Silvio Berlusconi, da Silvio Berlusconi a Roberto Vannacci. Tre capitoli della storia politica italiana che Giannetta sostiene di poter ricondurre alla continuità della propria formazione moderata. Resta da comprendere quale elaborazione ideale consenta di mettere insieme esperienze tanto differenti e, soprattutto, quale sintesi possa emergere dal confronto con le proposte più controverse di Futuro Nazionale. La storia politica di un rappresentante delle istituzioni non è una parentesi da archiviare ogni volta che cambia il simbolo sotto il quale si presenta agli elettori: costituisce parte integrante del suo patrimonio pubblico. Quel punto interrogativo, dopo vent'anni e tre bandiere, riguarda allora la natura stessa dell'ultima scelta: Futuro Nazionale rappresenta l'approdo definitivo di una lunga elaborazione politica oppure una tappa di un viaggio non ancora concluso? Prima di cercare la risposta nel prossimo congresso di partito, varrebbe forse la pena cercarla nelle pagine del programma del generale.