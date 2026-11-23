Il coordinatore Massimiliano Simoni ha dato esecuzione alle indicazioni del generale Roberto Vannacci. Quindici gli ingressi nell’assemblea nazionale e sei nell’esecutivo

Il coordinatore di Futuro nazionale, Massimiliano Simoni, ha ricevuto dal Generale Roberto Vannacci, nella giornata di domenica, la notizia delle nomine di seguito elencate e di averne dato immediata esecutivita'. Lo rende noto un comunicato del partito. Con i nuovi ingressi - si legge - viene rafforzato l'esecutivo e l'assemblea nazionale di FnV, in una logica di crescente radicamento territoriale attraverso la meritocrazia espressa con il quotidiano lavoro dei tesserati.

Nell'assemblea nazionale figurano: Domenico De Mattia (Campania), Marco Pugliese (Campania), Luca Ferrazzi (Lombardia), Riccardo Vitari (Lombardia), Dylan Pedico (Lombardia), Daniela Francesca Amendola (Emilia-Romagna), Guglielmo Golinelli (Emilia-Romagna), Silvio Lavorini (Toscana), Tommaso Villa (Toscana), Giuseppe Martucci (Trentino-Alto Adige), Domenico Giannetta detto Mimmo (Calabria), Jessica De Renzis (Lazio), Marco Pomarici (Lazio), Daniele Ventimiglia (Liguria), Gianmarco Medusei (Liguria). Fanno parte dell'esecutivo nazionale: Tommaso Calderone (Sicilia), Aida Romagnuolo (Molise), Gianni Alemanno (Lazio), Felice Costini detto Chicco (Lazio), Giorgio Carta (Lazio), Antonio Rinaldi (Lazio).