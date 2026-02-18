Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei ministri in relazione all'individuazione, nei prossimi 24 e 25 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 15 capoluoghi (Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno). Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l'8 giugno. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm. 

In Calabria sono 75 i Comuni chiamati al voto. Ecco quali sono. 

Provincia di Catanzaro

  • Amaroni
  • Andali
  • Belcastro
  • Carlopoli
  • Cerva
  • Davoli
  • Girifalco
  • Gizzeria
  • Martirano Lombardo
  • Montauro
  • Montepaone
  • Palermiti
  • San Vito sullo Ionio
  • Sant'Andrea Apostolo dello Ionio
  • Satriano
  • Serrastretta
  • Taverna

Provincia di Cosenza

  • Buonvicino
  • Campana
  • Castrolibero
  • Castrovillari
  • Cerzeto
  • Dipignano
  • Falconara Albanese
  • Francavilla Marittima
  • Grisolia
  • Mandatoriccio
  • Marano Marchesato
  • Orsomarso
  • Papasidero
  • Paterno Calabro
  • Roggiano Gravina
  • San Fili
  • San Giovanni in Fiore
  • San Lorenzo del Vallo
  • San Pietro in Guarano
  • Sant'Agata di Esaro
  • Tortora

Provincia di Crotone

  • Cirò Marina
  • Crotone
  • Cutro
  • Rocca di Neto
  • Santa Severina
  • Savelli

Città Metropolitana di Reggio Calabria

  • Anoia
  • Brancaleone
  • Bruzzano Zeffirio
  • Casignana
  • Cinquefrondi
  • Condofuri
  • Fiumara
  • Giffone
  • Maropati
  • Molochio
  • Montebello Jonico
  • Palmi
  • Pazzano
  • Platì
  • Reggio Calabria
  • Roccaforte del Greco
  • Samo
  • San Roberto
  • Santo Stefano in Aspromonte
  • Taurianova

Provincia di Vibo Valentia

  • Acquaro
  • Briatico
  • Limbadi
  • Maierato
  • Monterosso Calabro
  • Ricadi
  • San Calogero
  • San Gregorio d'Ippona
  • Serra San Bruno
  • Spilinga
  • Tropea
  • Zaccanopoli