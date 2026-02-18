Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei ministri in relazione all'individuazione, nei prossimi 24 e 25 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 15 capoluoghi (Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno). Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l'8 giugno. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm.

In Calabria sono 75 i Comuni chiamati al voto. Ecco quali sono.

Provincia di Catanzaro

Amaroni

Andali

Belcastro

Carlopoli

Cerva

Davoli

Girifalco

Gizzeria

Martirano Lombardo

Montauro

Montepaone

Palermiti

San Vito sullo Ionio

Sant'Andrea Apostolo dello Ionio

Satriano

Serrastretta

Taverna

Provincia di Cosenza

Buonvicino

Campana

Castrolibero

Castrovillari

Cerzeto

Dipignano

Falconara Albanese

Francavilla Marittima

Grisolia

Mandatoriccio

Marano Marchesato

Orsomarso

Papasidero

Paterno Calabro

Roggiano Gravina

San Fili

San Giovanni in Fiore

San Lorenzo del Vallo

San Pietro in Guarano

Sant'Agata di Esaro

Tortora

Provincia di Crotone

Cirò Marina

Crotone

Cutro

Rocca di Neto

Santa Severina

Savelli

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Anoia

Brancaleone

Bruzzano Zeffirio

Casignana

Cinquefrondi

Condofuri

Fiumara

Giffone

Maropati

Molochio

Montebello Jonico

Palmi

Pazzano

Platì

Reggio Calabria

Roccaforte del Greco

Samo

San Roberto

Santo Stefano in Aspromonte

Taurianova

Provincia di Vibo Valentia