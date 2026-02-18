Il successivo eventuale turno di ballottaggio si svolgerà invece il 7 e l'8 giugno. In Calabria chiamati alle urne più di 70 Comuni
Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei ministri in relazione all'individuazione, nei prossimi 24 e 25 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 15 capoluoghi (Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno). Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l'8 giugno. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm.
In Calabria sono 75 i Comuni chiamati al voto. Ecco quali sono.
Provincia di Catanzaro
- Amaroni
- Andali
- Belcastro
- Carlopoli
- Cerva
- Davoli
- Girifalco
- Gizzeria
- Martirano Lombardo
- Montauro
- Montepaone
- Palermiti
- San Vito sullo Ionio
- Sant'Andrea Apostolo dello Ionio
- Satriano
- Serrastretta
- Taverna
Provincia di Cosenza
- Buonvicino
- Campana
- Castrolibero
- Castrovillari
- Cerzeto
- Dipignano
- Falconara Albanese
- Francavilla Marittima
- Grisolia
- Mandatoriccio
- Marano Marchesato
- Orsomarso
- Papasidero
- Paterno Calabro
- Roggiano Gravina
- San Fili
- San Giovanni in Fiore
- San Lorenzo del Vallo
- San Pietro in Guarano
- Sant'Agata di Esaro
- Tortora
Provincia di Crotone
- Cirò Marina
- Crotone
- Cutro
- Rocca di Neto
- Santa Severina
- Savelli
Città Metropolitana di Reggio Calabria
- Anoia
- Brancaleone
- Bruzzano Zeffirio
- Casignana
- Cinquefrondi
- Condofuri
- Fiumara
- Giffone
- Maropati
- Molochio
- Montebello Jonico
- Palmi
- Pazzano
- Platì
- Reggio Calabria
- Roccaforte del Greco
- Samo
- San Roberto
- Santo Stefano in Aspromonte
- Taurianova
Provincia di Vibo Valentia
- Acquaro
- Briatico
- Limbadi
- Maierato
- Monterosso Calabro
- Ricadi
- San Calogero
- San Gregorio d'Ippona
- Serra San Bruno
- Spilinga
- Tropea
- Zaccanopoli