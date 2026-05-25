Scrutinio al cardiopalma nelle sei sezioni: il nuovo primo cittadino ottiene il 34,6% delle preferenze valide pari a 678 voti. Per "Viviamo Limbadi" 656 consensi (33,4%), mentre "CivicaMente per Limbadi" si ferma a 628 (32%). I votanti sono stati 1.990

Nino Taverniti è il nuovo sindaco del Comune di Limbadi. La sfida a tre per la guida dell’ente si chiude con la vittoria del candidato della lista "Il Quadrifoglio", che ottiene 678 voti, pari al 34,6% delle preferenze valide.

Alle sue spalle si piazza Costantino Luzza, candidato della lista "Viviamo Limbadi", con 656 voti e il 33,4%. Terzo Giovanni Muzzupappa, alla guida di "CivicaMente per Limbadi", che raccoglie 628 voti, pari al 32,0%. Una consultazione decisa da margini contenuti, con Taverniti avanti di 22 preferenze su Luzza e di 50 su Muzzupappa.

Una corsa a tre fino all’ultimo voto

Il voto di Limbadi conferma l’equilibrio annunciato alla vigilia. La competizione era partita con tre candidati a sindaco e tre proposte civiche in campo: Taverniti con "Il Quadrifoglio", Luzza con "Viviamo Limbadi" e Muzzupappa con "CivicaMente per Limbadi".

Il risultato finale consegna al nuovo sindaco una vittoria costruita sezione dopo sezione. Nelle sei sezioni scrutinate, Taverniti raccoglie complessivamente 678 preferenze, davanti ai 656 voti di Luzza e ai 628 di Muzzupappa. Il totale dei voti validi è pari a 1.962.

I dati nelle sezioni

Il prospetto finale mostra una distribuzione del consenso molto ravvicinata. Taverniti ottiene 204 voti nella sezione Limbadi 1, 234 nella sezione Limbadi 2, 90 a Caroni-Badia, 33 a Motta Filocastro, 67 a Mandaradoni e 50 a San Nicola.

Luzza raccoglie 204 voti a Limbadi 1, 215 a Limbadi 2, 125 a Caroni-Badia, 17 a Motta Filocastro, 52 a Mandaradoni e 43 a San Nicola. Muzzupappa arriva invece a 203 voti a Limbadi 1, 168 a Limbadi 2, 127 a Caroni-Badia, 63 a Motta Filocastro, 48 a Mandaradoni e 19 a San Nicola.

Votanti e schede non valide

Alle urne si sono recati 1.990 elettori. Le schede non valide sono state 28, distribuite tra le sei sezioni. Il dato conferma una partecipazione sufficiente a chiudere una competizione molto frammentata, nella quale nessuno dei tre candidati ha superato la soglia del 35% dei consensi.