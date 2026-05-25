È al suo secondo mandato consecutivo. Tra i candidati eletti della sua lista c’è anche il consigliere regionale in carica Antonio De Caprio, che ha anche ricoperto il ruolo di sindaco del borgo tirrenico dal 2014 al 2020, quando entrò per la prima volta a Palazzo Camapanella

Sarà Alberto Bottone a guidare la piccola comunità di Orsomarso per altri cinque anni. Il primo cittadino, guida la compagine civica “Viviamo Orsomarso”, è al suo secondo mandato consecutivo. Alle urne, che hanno fatto registrare un’affluenza del 35,46% (in precedenza il dato fu del 42,36%), ha battuto l’avversario Simone Rienti, che ha concorso con la lista di “Radici e Futuro”.

Eletto anche Antonio De Caprio

Piccola curiosità. Tra i candidati eletti c’è anche il consigliere regionale in carica Antonio De Caprio, che si era schierato proprio al fianco di Bottone. De Caprio, nativo di Orsomarso, è stato sindaco del borgo tirrenico per due volte consecutive, dal 2014 al 2020, quando fu eletto per la prima volta in consiglio regionale durante il mandato della presidente Jole Santelli. Ora, il ritorno alle origini, pur mantenendo la carica nell’assise regionale.