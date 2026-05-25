Il consigliere regionale dei Democratici e Progressisti commenta l’elezione del nuovo sindaco e lancia una stoccata agli avversari

Arrivano anche le parole di Francesco De Cicco, consigliere regionale di Democratici e Progressisti e sostenitore di Francesco Serra, eletto nuovo sindaco di Castrolibero.

In un video diffuso dopo l’esito del voto, De Cicco ha rivolto un messaggio di auguri al neo primo cittadino: «Faccio questo video per fare gli auguri di vero cuore a Francesco Serra, nuovo sindaco di Castrolibero. Gli auguro di essere e continuare sempre a servizio dei cittadini, di ascoltarli e condividere con loro tutta l’azione amministrativa».

Poi il passaggio politico rivolto agli avversari: «Saluto gli avversari, cari avversari, chi semina vento raccoglie tempesta».