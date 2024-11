Il partito, guidato dai fratelli Gentile, conferma il mancato accordo con il Pd e ribadisce il sostegno a Paolini

Il Nuovo Centrodestra , dopo una riunione con il Pd ed il Pse, ha deciso diconfermare l'appoggio al candidato sindaco Enzo Paolini (Pse) dicendo no alla candidatura di Carlo Guccione su cui ilcentrosinistra ha trovato l'accordo. Lo rende noto il segretarioregionale dell'Ncd, senatore Antonio Gentile. "A seguito - è scritto in una nota di Gentile - dellariunione indetta fra il Partito Democratico, il NuovoCentrodestra e il Pse, alla quale abbiamo partecipato conrinnovato spirito costruttivo, per poter convergere su di ununico e condiviso nominativo per la carica di Sindaco dellacittà di Cosenza, abbiamo dovuto registrare le persistentidivisioni tra le liste del Pse e del Pd. Tale incomunicabilitàtra le due forze del centrosinistra non ha consentito, quelloche noi auspicavamo da più tempo, la scelta di una candidaturaunitaria. Cadendo tale ipotesi ed avendo il Nuovo Centrodestragià assunto un impegno a favore della candidatura dell' avv.Enzo Paolini del Pse, per coerenza politica e lealtà dicomportamenti non possiamo che proseguire nell'azione politicaintrapresa". "Occorre per correttezza - prosegue il segretario regionaledell'Ncd - ringraziare l'on. Marco Minniti per il suo impegno afavore della Calabria ed il segretario Regionale del Pd per losforzo profuso in direzione di una unità vera e non fittizia, edoccorre portare avanti una campagna elettorale costruttiva,rispettosa e leale, al fine di non interrompere un progettopolitico unitario a favore della Calabria intera".