Forza Italia piglia tutto, proposte civiche rifiutate e la possibile apertura di Noi Moderati al terzo polo in vista delle Comunali. Ecco cosa sta accadendo nella città pitagorica

“Forza Italia piglia tutto”, ormai a Crotone e Provincia sembra essere scontato anche il risultato delle prossime elezioni provinciali. Elezioni che vedono il consigliere Sergio Ferrari imporre il Sindaco di Cotronei Ammirati a discapito di un accordo con Noi Moderati che prevedeva Lorecchio unico candidato della coalizione.

Trasversalismi a fiumi in questa elezione ma a differenza delle precedenti sotto la luce del sole: da storici dirigenti Pd e pezzi della segreteria dell’ex segretario Barberio che voteranno per Ammirati passiamo al Pd che si candida attraverso Franco Parise nella lista a sostegno di Umberto Lorecchio.

I retroscena?

Umberto Lorecchio e Sergio Torrromino, con la testa all’assessorato regionale che Occhiuto dovrebbe cedere a Noi Moderati per l’area centrale, dicono no alla proposta civica del Sindaco di Isola di Capo Rizzuto Mariagrazia Vittimberga e decidono di rompere con Forza Italia che ha visto Sergio Ferrari non prendere proprio in considerazione una proposta alternativa ad un Sindaco di Forza Italia.

Sul fronte Lorecchio inoltre si gioca un’altra partita, in vista delle comunali di Crotone città, che vede Noi Moderati aprire al terzo polo o addirittura ad un possibile accordo con il campo largo che sta provando a mettere in piedi il Pd con Avs, Demos e 5stelle.