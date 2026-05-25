Battaglia si fermerebbe tra il 21% e il 25%, Lamberti Castronuovo tra il 5% e il 7%
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Primi exit poll sulle elezioni amministrative a Reggio Calabria. Secondo la rilevazione del consorzio Opinio Italia per Rai, con copertura del campione all’84% alle ore 15, il candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro sarebbe nettamente in vantaggio con una forbice compresa tra il 64% e il 68%.
Più staccato Domenico Battaglia, candidato del centrosinistra, accreditato tra il 21% e il 25%, mentre Eduardo Lamberti Castronuovo si attesterebbe tra il 5% e il 7%.
Se i dati dovessero essere confermati dallo scrutinio, Cannizzaro conquisterebbe Palazzo San Giorgio già al primo turno evitando il ballottaggio.