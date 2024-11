Occhiuto è il nuovo presidente della Regione Calabria. I risultati e gli aggiornamenti nella maratona elettorale di LaC Tv dedicata delle elezioni regionali 2021 in Calabria.



Ore 22.53 - De Magistris: «Risultato sotto le aspettative»

Il commento del candidato arrivato terzo alla corsa per la presidenza, Luigi de Magistris, che si dice amareggiato: «Esperienza elettorale indimenticabile, ma evidentemente c'era un'altra politica silenziosa che aveva altre armi di convincimento».

Ore 22.40 - Gli auguri di Giovanni Toti

«Complimenti a Roberto Occhiuto per la grande vittoria in Calabria! Felice di aver contribuito con Coraggio Italia: oggi inizia un nuovo percorso per far crescere questa terra straordinaria, noi ci siamo». Così il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti commenta via twitter la vittoria di Occhiuto alle elezioni regionali in Calabria.

Ore 20.15 - La telefonata di Berlusconi a Occhiuto

Silvio Berlusconi è intervenuto telefonicamente per congratularsi con il nuovo presidente della Regione, Roberto Occhiuto: «Garantirai alla Calabria un cambiamento importante rispetto ai governi del passato».

Ore 20.01 - Amalia Bruni parla alla stampa

Le prime dichiarazione da parte della candidata a presidente del centrosinistra, Amalia Bruni, sull'esito del voto in Calabria: «Continua a vincere il partito dell'astensionismo. La proposta di Occhiuto ha convinto, ma noi faremo un'opposizione seria».

Ore 19.30 - Le congratulazioni delle ministre Gelmini e Carfagna

«Che vittoria straordinaria Roberto Occhiuto! So che farai un ottimo lavoro. Per la Calabria, per i calabresi. Ti aspetto a Roma, in Conferenza Stato-Regioni, per lavorare insieme». Lo scrive il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini su Twitter.

E anche Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ha voluto fare i suoi auguri a Occhiuto «protagonista di una vittoria del centrodestra addirittura più netta del previsto»: «Roberto - ha dichiarato Carfagna - ha trainato anche uno straordinario risultato di Forza Italia che premia l'impegno e il lavoro di squadra di dirigenti e militanti. Il voto dei calabresi ci restituisce fiducia: gli italiani sanno riconoscere le proposte di buongoverno. Ora al lavoro tutti insieme per costruire un Sud dove sia più facile e conveniente vivere, lavorare, investire, crescere i propri figli».

Ore 18.40 - Occhiuto: «Abbiamo vinto, felice di essere presidente»

«Abbiamo vinto e io sono felice di essere il presidente». Roberto Occhiuto è il nuovo presidente della Regione. Dal palco allestito dall'hotel Marechiaro di Gizzeria, il nuovo governatore ha tenuto il primo discorso mentre lo spoglio è ancora in corso, ma il vantaggio sulla sua diretta avversaria, Amalia Bruni, sembra ormai incolmabile, considerato che ci sono oltre 20 punti di vantaggio secondo le proiezioni dello scrutinio.

Ore 18.36 - Misiti (M5s): «Penalizzati da frammentazione»

«Noi ce l’abbiamo messa tutta sicuramente la frammentazione non ha aiutato ma queste sono analisi che si faranno a bocce ferme, quandoragioneremo sul percorso da seguire». Così Carmelo Massimo Misiti, pentastellato, il primo ad arrivare nel comitato di via delle Nazioni, roccaforte di Amalia Bruni, a Lamezia Terme.

Ore 18.30 - Spirlì: «Vittoria per fiducia in continuità»

«Un risultato che ci aspettavamo perché le piazze, la gente ci confermava passo dopo passo la fiducia nella continuità, in un lavoro che è stato fatto in un anno di pandemia difficilissimo», così Nino Spirlì commenta dalla Cittadella i primi risultati che danno Occhiuto vincitore.

Ore 17.48 - Gallo: «Vittoria netta»

L'assessore regionale uscente di Forza Italia, Gianluca Gallo, dal quartier generale di Occhiuto: «Questa è una vittoria netta, arrivata grazie a figure di primo piano che si sono spese per il Centrodestra che oggi in Calabria vince nettamente. Roberto Occhiuto ha qualità e sono sicuro che farà bene».

Ore 17.45 - Furgiuele: «Elettori hanno scelto concretezza del centrodestra»

Alla diffusione dei primissimi dati che arrivano dai seggi, altro clima si respira nella sede di Roberto Occhiuto. Domenico Furgiuele, deputato della Lega, ai microfoni di LaC parla di un quadro che è netto e chiaro.

Ore 17.40 - Il dato definitivo dell'affluenza: 44.36%

L’affluenza definitiva in Calabria per le regionali è pari a 44.36%. Un dato che si sovrappone a quello di un anno fa quando, nel gennaio 2020, la presenza ai seggi si attestò al 44,33%. Ecco i dati odierni suddivisi provincia per provincia:



Affluenza in provincia di Catanzaro: 46.95%

Affluenza in provincia di Cosenza: 44.86%

Affluenza in provincia di Crotone: 39.76%

Affluenza in provincia di Reggio Calabria: 44.58%

Affluenza in provincia di Vibo Valentia: 40.57%

Ore 17.33 - San Nicola dell’Alto (KR): dato definitivo (2 sezioni su 2)

Bruni 96

De Magistris 69

Occhiuto 98

Oliverio 1

Ore 17.25 - Ferro (FdI): «Bene la vittoria, ma preoccupa astensionismo»

«Dai primi dati che vediamo, anche se siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti, emerge la conferma di quel profumo di vittoria che avevamo avvertito in queste settimane nelle piazze, per le strade e tra la gente con il valore aggiunto del premio che il popolo calabrese ha voluto dare allo stesso schieramento, a quasi un anno dalla scomparsa di Jole Santelli. Un voto che ridà fiducia alla coalizione unita intorno a Roberto Occhiuto e che vede in lui una guida autorevole in questa nostra terra». Lo ha dichiarato Wanda Ferro, ccordinatrice regionale di Fratelli d'Italia

Ore 17.20 - Il candidato sindaco di Cosenza Francesco Caruso nella sede di Occhiuto

Il candidato a sindaco per il centrodestra di Cosenza, Francesco Caruso, è appena arrivato nel quartier generale di Roberto Occhiuto a Gizzeria.

Ore 17.10 - Amalia Bruni non ancora arrivata nel suo quartier generale

Amalia Bruni ancora non è arrivata nella sede del suo quartier generale a Sant’Eufemia, un segnale da molti interpretato come funesto. Per il momento, presenti solo i giornalisti.



Ore 16.48 - Tansi: «Ho sostenuto Amalia Bruni, non il Pd»

Carlo Tansi in collegamento alla domanda se si sia pentito del sostegno a Amalia Bruni risponde. «Non sono pentito anche perché fino all’altro giorno il sindaco napoletano diceva che il suo sarebbe stato un grande successo e invece guardiamo le prime proiezioni».

Ore 16.37 - Scrutatore positivo al Covid a Castrolibero

Un componente della sezione n. 10 di Castrolibero, nel cosentino, si è sentito male ed è successivamente risultato positivo al Covid.

Ore 16.30 - Caligiuri (Fi): «Quando il centrodestra deve competere trova sempre la quadra»

La Senatrice di FI Fulvia Caligiuri, giunta al quartier generale di Occhiuto, in cui si respira una certa euforia, commenta il dato sull’alto astensionismo registrato alla chiusura dei seggi.

Ore 16.26 - Regionali Calabria, la proiezione Opinio: in testa Occhiuto

Secondo la proiezione di Opinio Roberto Occhiuto (centrodestra) è dato al 52.9%, Amalia Bruni (centrosinistra) 25.6%, Luigi de Magistris (Polo civico) 19.4%, Oliverio 2.1%

Ore 16.20 - Orsomarso (Fdì): «La vittoria era nell'aria»

L'ormai ex assessore regionale, Fausto Orsomarso, ha raggiunto il quartier generale della coalizione del centrodestra a Gizzeria: «Vittoria che era nell’aria, aspettiamo i dati ufficiali per capire le proporzioni del successo del Centrodestra in Calabria»

Ore 16.08 - Elezioni Calabria, prime proiezioni (Swg): Occhiuto avanti

In base alla prima proiezione Swg per La7, alle regionali in Calabria il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 56-60, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 24.6-28.6; al terzo posto Luigi de Magistris con 11.7-15.7

Ore 15.58 - Conia dalla sede di de Magistris: «Aspettiamo i risultati finali»

Michele Conia coordinatore della coalizione De Magistris ai microfoni di Agostino Pantano nel corso della maratona elettorale in onda su LaC Tv, dal T Hotel di Feroleto Antico, cerca di non sbottonarsi troppo. «Aspettiamo i risultati finali e poi vedremo»

Ore 15.55 - Cattaneo (Fi): «Orgoglio e soddisfazione per il dato che arriva»

«Il dato che arriva dalla Calabria per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione: Occhiuto non solo è un nostro esponente importante, è il nostro capogruppo, scelta più politica di questa non si poteva fare». Lo ha detto il deputato di Fi Alessandro Cattaneo commentando a Rainews24 i primi dati delle amministrative, in particolare il voto per le regionali in Calabria. «In un momento in cui altri hanno scelto candidati civici, noi mostriamo che quando c'è la buona politica si misura e vince», come sta accadendo "anche a Trieste. Sembrava che dei candidati politici bisognasse vergognarsi, noi di Fi abbiamo messo avanti le nostre prime file».

Ore 15.15 - Siracusano: «Exit pool confermano risultato straordinario»

Matilde Siracusano (deputata di Forza Italia): «Gli exit poll confermano un risultato straordinario, un grande risultato per forza Italia. Siamo soddisfatti di questo esito elettorale che dimostra come Forza Italia in Calabria abbia un notevole radicamento sul territorio. Clima molto sereno qui a Gizzeria. Ci aspettiamo un ottimo risultato anche dalla seconda lista di Forza Italia (Forza azzurri)».

Ore 15.13 - Exit Poll Tecnè per Mediaset: Occhiuto in testa

In base al primo Intention Tecné per Mediaset, alle regionali in Calabria il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 45-49 seguito da Amalia Bruni (M5s) con 24-28 e De Magistris 22-26, Oliverio 1,5.

Ore 15.05 - Exit poll: Occhiuto in netto vantaggio (Opinio Rai)

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Calabria il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 46,5-50.5%, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 24-28%; al terzo posto Luigi de Magistris con 21-25%. Al quarto posto Oliverio 1,5 -3,5.

Ore 14.15 - Regionali Calabria, Occhiuto e Tajani arrivati al Marechiaro di Gizzeria



In Calabria gli aventi diritto al voto sono 1.890.776 di cui 925.615 uomini e 965.161 donne. Le sezioni in cui si vota sono 2.421.

3 ottobre

Ore 23.55 - Elezioni Calabria, l'affluenza alle 23

Si sono chiusi alle 23 i seggi elettorali per la tornata amministrativa e riapriranno domattina, 4 ottobre, alle 7 fino alle ore 15. Alla chiusura dei seggi, nella prima giornata di voto per le regionali in Calabria, l'affluenza è stata del 30,87% degli aventi diritto. Nel gennaio 2020, alla stessa ora, aveva votato il 44,43% ma in quella occasione si trattava del dato definitivo visto che si votava in un solo giorno. La provincia in cui si è votato di più si conferma quella di Catanzaro.

Affluenza provincia per provincia

Affluenza in provincia di Catanzaro : 33,39

: 33,39 Affluenza in provincia di Cosenza : 31,04%

: 31,04% Affluenza in provincia di Crotone : 27,16%

: 27,16% Affluenza in provincia di Reggio Calabria : 31,04%

: 31,04% Affluenza in provincia di Vibo Valentia: 27,89%

Ore 19.40 - Elezioni Calabria, l'affluenza alle 19

Alle ore 19 è andato a votare il 22,66% degli aventi diritto. Un anno fa, a gennaio 2020 - ma ricordiamo che allora si votava in un solo giorno - la percentuale era stata del 35,53%.

Affluenza provincia per provincia

Affluenza in provincia di Catanzaro : 24,96%

: 24,96% Affluenza in provincia di Cosenza : 22,86 %

: 22,86 % Affluenza in provincia di Crotone : 20,08 %

: 20,08 % Affluenza in provincia di Reggio Calabria : 22,36 %

: 22,36 % Affluenza in provincia di Vibo Valentia: 20,38%

Sono quattro i candidati alla presidenza della Regione in Calabria. Ecco chi sono e da quante e quali liste sono sostenuti.

Regionali: le tre circoscrizioni in Calabria

Il territorio calabrese è diviso in 3 circoscrizioni elettorali. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi (30 in totale, di cui due terzi attribuiti con sistema proporzionale e i restanti con sistema maggioritario) le singole liste che superano il 4% dei voti validi e le coalizioni di liste che superano l’8%.

Calabria Nord , ricomprende la provincia di Cosenza e prevede nove seggi.

C’è anche il subcommissario provinciale di Cosenza Maria Locanto nella lista del Pd nella quale figurano il presidente della Provincia Francesco Iacucci ed i consiglieri regionali uscenti Mimmo Bevacqua, Graziano Di Natale e Giuseppe Aieta. Nella Lega l’uscente Pietro Santo Molinaro capolista e l’ex segretario del Popolo delle Libertà Simona Loizzo. In lista anche Leo Battaglia nonostante l'episodio di Ferragosto, criticato da più parti, quando lanciò in mare mascherine e santini elettorali.

C’è anche un ex consigliere regionale nella lista Noi con l’Italia. Si tratta di Franco Sergio, eletto nel 2014 nella lista Oliverio Presidente.

L’assessore al turismo Fausto Orsomarso guida invece la lista Fratelli d’Italia nella provincia di Cosenza in cui figura, tra gli altri, anche Luigi Lirangi, sindaco di Terranova da Sibari, e Luciana De Francesco, moglie dell’uscente Luca Morrone. Inoltre sotto il simbolo dei meloniani ci sono anche l’assessore di Palazzo dei Bruzi Loredana Pastore.

Calabria Centro, che ricomprende le province di Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone e prevede otto seggi. Fra i big ai nastri di partenza Baldo Esposito e anche la collega dell'Udc Flora Sculco . Insieme a loro, nel centrodestra, si segnalano gli altri due uscenti della Lega Filippo Mancuso e Pietro Raso ; le new entry Michele Comito e Antonello Tallerico in Forza Italia e i due contendenti più accreditati di Fdi Filippo Pietropaolo e Antonio Montuoro . Nel fronte opposto, invece, sarà guerra nel Pd tra Fabio Guerriero ed Ernesto Alecci.



Vedi tutti i candidati della Circoscrizione centro





ai nastri di partenza e anche la collega dell'Udc . Insieme a loro, nel centrodestra, si segnalano gli altri due uscenti della Lega ; le new entry in Forza Italia e i due contendenti più accreditati di Fdi . Nel fronte opposto, invece, sarà guerra nel Pd tra Fabio Guerriero ed Ernesto Alecci. Calabria Sud, fa registrare la carica dei circa 150 candidati per la conquista dei sette seggi a Palazzo Campanella. Molto quotati per la riconferma gli azzurri Giovanni Arruzzolo e Domenico Giannetta, insidiati dall’outsider Giuseppe Mattiani. La contesa però è con un Peppe Neri che miete consensi ormai da un decennio centrando l’obiettivo dell’elezione. Ma il centrodestra ha recuperato anche Raffaele Sainato dato in forse fino all’ultimo per via dei guai giudiziari che lo avevano travolto nell’inchiesta Inter nos riguardante l’Asp.



Vedi tutti i candidati della Circoscrizione sud

Quotato anche il sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri che concorre nella stessa lista dell’uscente Giacomo Crinò. La lega punta molto sul terzetto formato da Giuseppe Gelardi, Stefano Princi e Maria Grazia Richichi, che dovranno fare i conti con l’uscente Tilde Minasi. Mentre l’Udc punta sul sempreverde segretario provinciale Paolo Arillotta. A sinistra si ritrovano insieme Nicola Irto, campione di preferenze a livello regionale, e Mimmetto Battaglia. Con loro l’uscente Antonio Billari, e Gianni Muraca, in quota Giuseppe Falcomatà. A sostegno di de Magistris nella circoscrizione sud risaltano i nomi dell’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano e del già candidato a sindaco di Reggio, Saverio Pazzano.