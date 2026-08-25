I sottoscritti partiti e movimenti del Centrosinistra sidernese, Partito Democratico, Movimento 5Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Casa Riformista, Partito Repubblicano Italiano, Possibile, in vista delle elezioni suppletive della Camera dei Deputati in programma il 27 e 28 settembre 2026 nel collegio uninominale 05-Reggio di Calabria, sostengono con convinzione la candidatura di Frank Benedetto, figura di grande spessore politico, umano e professionale, capace di rappresentare in maniera unitaria le forze progressiste per autorevolezza, profondo legame al territorio e capacità di rappresentare un progetto comune.

Medico cardiologo, Frank Benedetto è direttore della Cardiologia-Utic del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria. Nel corso della sua attività ha maturato una lunga esperienza clinica, scientifica e gestionale e ha ricoperto anche l’incarico di direttore generale dell’Azienda ospedaliera reggina. Un percorso costruito accanto ai pazienti e alle loro famiglie, in un presidio che è punto di riferimento per l’intero territorio metropolitano: un’esperienza che gli ha permesso di conoscere da vicino le difficoltà, le attese e le speranze di questa terra.

La candidatura del dottor Benedetto rappresenta pienamente l’attenzione al territorio e al rapporto coi cittadini dell’intera coalizione di centrosinistra, una compagine alternativa a una destra che, anche in queste ore, sta offrendo il peggio di sé, lacerata da divisioni interne, candidature imposte dai palazzi romani e opportunismi dei transfughi da un partito all’altro, capaci di repentini cambi di casacca pur di soddisfare i propri disegni di rivalsa politica.

L’alternativa al Governo Meloni, che ha impoverito gli italiani per sperperare denaro pubblico in armi e nei famigerati centri di permanenza per migranti in Albania che non hanno mai funzionato, passa anche dall’implementazione della rappresentanza parlamentare di un territorio difficile e pieno di potenzialità inespresse come quello del Reggino.

L’impegno comune per l’elezione di Frank Benedetto alla Camera rappresenta un segnale di fiduciosa ripartenza per un centrosinistra testardamente unitario e pronto a dare agli italiani una prospettiva di Governo capace di riportare fiducia nel futuro, specie alle classi popolari e ai ceti produttivi così pesantemente danneggiati da un esecutivo di destra tenuto insieme solo dall’istinto di autoconservazione.

E allora, partiti e movimenti del Centrosinistra rappresentati nel centro più popoloso della Riviera dei Gelsomini, invitano i cittadini a partecipare alla costruzione di un’alternativa al Governo Meloni, votando Frank Benedetto, uomo di questa terra, professionista di rara capacità e sensibilità, politico serio e affidabile.

Partito Democratico

Movimento 5Stelle

Alleanza Verdi-Sinistra

Casa Riformista

Partito Repubblicano Italiano