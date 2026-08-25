I movimenti del Centrosinistra sidernese presentano il sostegno della candidatura di Frank Benedetto alle elezioni suppletive alla Camera dei Deputati
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Microphones are set on a table before a press conference of former Prime Minister and leader of the Democratic Party (PD), Matteo Renzi, a day after Italy's general elections on March 5, 2018 at the PD headquarters in Rome. The centre-left coalition led by Renzi's Democratic Party (PD), in power going into the elections, is set to pick up just 23.6 percent of the vote in Sunday's election, down on the last polling figures allowed before the election and a huge blow to the PD's chances of being part of the next government. / AFP PHOTO / Alberto PIZZOLI (Photo credit should read ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images)
I sottoscritti partiti e movimenti del Centrosinistra sidernese, Partito Democratico, Movimento 5Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Casa Riformista, Partito Repubblicano Italiano, Possibile, in vista delle elezioni suppletive della Camera dei Deputati in programma il 27 e 28 settembre 2026 nel collegio uninominale 05-Reggio di Calabria, sostengono con convinzione la candidatura di Frank Benedetto, figura di grande spessore politico, umano e professionale, capace di rappresentare in maniera unitaria le forze progressiste per autorevolezza, profondo legame al territorio e capacità di rappresentare un progetto comune.
Medico cardiologo, Frank Benedetto è direttore della Cardiologia-Utic del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria. Nel corso della sua attività ha maturato una lunga esperienza clinica, scientifica e gestionale e ha ricoperto anche l’incarico di direttore generale dell’Azienda ospedaliera reggina. Un percorso costruito accanto ai pazienti e alle loro famiglie, in un presidio che è punto di riferimento per l’intero territorio metropolitano: un’esperienza che gli ha permesso di conoscere da vicino le difficoltà, le attese e le speranze di questa terra.
La candidatura del dottor Benedetto rappresenta pienamente l’attenzione al territorio e al rapporto coi cittadini dell’intera coalizione di centrosinistra, una compagine alternativa a una destra che, anche in queste ore, sta offrendo il peggio di sé, lacerata da divisioni interne, candidature imposte dai palazzi romani e opportunismi dei transfughi da un partito all’altro, capaci di repentini cambi di casacca pur di soddisfare i propri disegni di rivalsa politica.
L’alternativa al Governo Meloni, che ha impoverito gli italiani per sperperare denaro pubblico in armi e nei famigerati centri di permanenza per migranti in Albania che non hanno mai funzionato, passa anche dall’implementazione della rappresentanza parlamentare di un territorio difficile e pieno di potenzialità inespresse come quello del Reggino.
L’impegno comune per l’elezione di Frank Benedetto alla Camera rappresenta un segnale di fiduciosa ripartenza per un centrosinistra testardamente unitario e pronto a dare agli italiani una prospettiva di Governo capace di riportare fiducia nel futuro, specie alle classi popolari e ai ceti produttivi così pesantemente danneggiati da un esecutivo di destra tenuto insieme solo dall’istinto di autoconservazione.
E allora, partiti e movimenti del Centrosinistra rappresentati nel centro più popoloso della Riviera dei Gelsomini, invitano i cittadini a partecipare alla costruzione di un’alternativa al Governo Meloni, votando Frank Benedetto, uomo di questa terra, professionista di rara capacità e sensibilità, politico serio e affidabile.
Partito Democratico
Movimento 5Stelle
Alleanza Verdi-Sinistra
Casa Riformista
Partito Repubblicano Italiano