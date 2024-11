Si terrà il 23 e 24 settembre all’hotel San Francesco. Una sorta di stati generali per fare il punto a un anno dalla storica vittoria alle politiche e per discutere della prossima tornata elettorale

La Calabria al centro dell’attenzione dell’azione politica e amministrativa di Fratelli d’Italia. Interverrà anche Giorgia Meloni, collegandosi da remoto, alla convention che i big del partito hanno organizzato a Rende per il 23 e 24 settembre all’hotel San Francesco. È una vera e propria chiamata alle armi in vista delle elezioni europee e amministrative previste per il 2024. Sono tanti i comuni calabresi che andranno al voto e il test è assolutamente probante.

Gli stati generali serviranno ai notabili di Fratelli d’Italia per fare il punto ad un anno dalla storica vittoria alle politiche, che certificò, circoscrivendo il campo dal Pollino allo Stretto, il sorpasso a Forza Italia. FdI, quintuplicando quasi i voti della tornata precedente, alla Camera ottenne infatti il 19% contro il 15,6% degli azzurri. Soltanto il Movimento 5 Stelle con il 29,36% fece meglio, così come in larga parte del Meridione.

Fratelli d’Italia si è già riunita a Crosia e replicherà il grande evento alle porte del capoluogo, in un comune sciolto per infiltrazioni mafiose e su cui nei giorni scorsi si è espresso il vice-capogruppo alla Camera Alfredo Antoniozzi. Ha definito sepolta l’esperienza del civismo manniano ed ha dato il via ad una lunga campagna elettorale. Naturale che il centrodestra ambisca a strappare il Comune, esaurita l’esperienza dei commissari prefettizi, ad una forte tradizione di centrosinistra.

Sarà presente di persona nella giornata conclusiva del 24 settembre insieme ai senatori Ernesto Rapani e Fausto Orsomarso e alla Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Interno Wanda Ferro. L’evento più atteso, tuttavia, sarà l’intervento della premier Giorgia Meloni che si collegherà da remoto per fare il punto della situazione.

I lavori saranno aperti il giorno prima sul tema “L’attività parlamentare per la Calabria”. Prenderanno la parola il capogruppo di FdI alla Regione Giuseppe Neri, l’assessore regionale alle Politiche per il lavoro e la formazione professionale Giovanni Calabrese e l’assessore regionale alla Transizione digitale Filippo Pietropaolo. Oltre ad un secondo intervento di Wanda Ferro è annunciato al microfono il governatore Roberto Occhiuto.

Il parterre, tuttavia, non si esaurisce qui. Porteranno le opinioni e i suggerimenti dei territori Angelo Brutto, Michele De Simone e Pasquale La Gamba: i coordinatori provinciali di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. Entreranno nel dettaglio dell’attività istituzionale nelle commissioni e alla Cittadella i consiglieri regionali Luciana De Francesco e Antonio Montuoro. Il rendiconto del lavoro svolto a Bruxelles al servizio dell’Italia e della Calabria è stato affidato agli europarlamentari Vincenzo Sofo e Denis Nesci. Infine, largo ai giovani con gli interventi di Peppe Calabrese (coordinatore Regionale di Gioventù Nazionale), Mario Russo (consigliere nazionale degli studenti universitari e capogruppo AU) e Nicola Caruso (esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale).