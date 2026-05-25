Il candidato della lista «Amiamo Fiumara» supera Abrami al termine di una sfida equilibratissima. Affluenza sotto il 40%
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Giuseppe Iannì è il nuovo sindaco di Fiumara. Il candidato della lista «Amiamo Fiumara» ha conquistato la fascia tricolore con 246 voti, pari al 50,72%, superando di appena sette preferenze Domenico Antonio Maria Abrami, fermo a 239 voti con la lista «Rinascita Fiumara», pari al 49,28%.
Una sfida combattuta fino all’ultimo voto nel comune reggino, dove il margine ridottissimo ha tenuto in bilico l’esito dello scrutinio sino alle battute finali.
Alla lista vincente andranno 7 seggi in consiglio comunale, mentre 2 seggi spettano alla minoranza guidata da Abrami. Sono stati 493 i votanti su 1.342 aventi diritto, con un’affluenza del 36,74%. Registrate 8 schede nulle, nessuna scheda bianca e nessuna contestata.