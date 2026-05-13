Il deputato e candidato a sindaco di Reggio resterà coordinatore del partito. Annunciata la presenza del ministro Zangrillo: ci saranno anche il governatore Occhiuto e il presidente del consiglio regionale Cirillo
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Forza Italia celebra domenica prossima, a Lamezia Terme, il congresso regionale. Un appuntamento al quale il partito si presenta unito, con una mozione unitaria che porterà alla conferma di Francesco Cannizzaro a coordinatore regionale. All'appuntamento, in programma al Palasport di Lamezia alle 9.30, parteciperanno il presidente del partito Antonio Tajani, il ministro Paolo Zangrillo, oltre al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, lo stesso Cannizzaro, vice presidente del gruppo alla Camera e candidato a sindaco di Reggio Calabria e il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo. Presenti anche i parlamentari calabresi, assessori e consiglieri regionali del partito.