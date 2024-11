Colpo ad effetto del senatore azzurro che rafforza la posizione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Il presidente del Parlamento europeo ha fatto comunque sapere che farà di tutto per partecipare anche all'iniziativa organizzata da Cannizzaro

L'annuncio al fotofinish e dopo la diffusione dei comunicati di presentazione dell'iniziativa che Marco Siclari ha organizzato per sabato prossimo alla sala Calipari di palazzo Campanella alla quale prenderanno parte anche big del calibro di Schifani e della Bernini.



Ma la ciliegina sulla torta per il parlamentare reggino è arrivata pochi minuti fa con l'adesione del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani che rafforza la sua posizione e del gruppo dei no allineati alla linea Santelli-Occhiuto. Tajani nel manifestare al senatore Siclari l'intenzione di partecipare all'evento ha comunicato che farà di tutto per farmarsi anche per per la giornata di domenica all'iniziativa organizzata da Francesco Cannizzaro. Questo il testo del messaggio whatsapp che ha invaso le chat azzurre: "IMPORTANTISSIMO: IL PRESIDENTE ANTONIO TAJANI interviene a REGGIO CALABRIA, SABATO 15, ore 16.00, Sala Calipari, Palazzo Consiglio Regionale". Si movimenta, eccome, la campagna elettore agli azzurri in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.





Ric.trip.