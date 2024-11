Vari esponenti del partito chiedono la rimozione di Jole Santelli, la coordinatrice regionale.

Mancini, Albano, Bulzomì, Pacenza e Caputo firmano un documento contro Jole Santelli. Per loro, la coordinatrice regionale andrebbe rimossa immediatamente, perché incapace nel gestire gli organismi del partito.



“Il coordinamento regionale della Calabria – si legge nel documento – non è stato nemmeno convocato per svolgere un’analisi del voto. (..) Se la memoria non ci inganna, il coordinamento regionale della Calabria si è riunito una sola volta dal momento della sua definizione. (..) Certamente - proseguono - non è stato mai convocato nella fase delicata che ha preceduto il voto regionale. E mai si è espresso, sulle alleanze né tantomeno sulla composizione delle liste. E probabilmente è stato un errore visto la sonora sconfitta che Forza Italia ha incassato in Calabria”.