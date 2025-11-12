«Per decisione unanime dei Consiglieri eletti nelle liste di Forza Italia, in totale condivisione con la Segreteria regionale del Partito, è stato indicato Domenico Giannetta come nuovo capogruppo in seno all'appena costituita Assemblea regionale della Calabria». Lo si legge in una nota del partito.

«Desidero esprimere profonda soddisfazione per la mia nomina a Capogruppo di Forza Italia - dichiara Giannetta - e gratitudine verso i colleghi per la fiducia accordatami, che interpreto come riconoscimento del lavoro svolto e come grande assunzione di responsabilità verso tutto il gruppo più esteso della coalizione di Centrodestra. Il nostro partito in particolare è chiamato ad essere punto di riferimento e forza trainante per l'intera alleanza, nel pieno rispetto dei ruoli di ciascuno; motivo per cui sento ancora maggiore l'onore per aver ricevuto questo incarico».

«Credo fortemente nella necessità di un dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione - aggiunge il neo capogruppo azzurro - nel rispetto del gioco delle parti, ma lontano da pregiudizi e faziosità. Su temi cruciali come la sanità, ad esempio, non servono colori da sbandierare a prescindere, ma un fronte comune a tutela dei calabresi e della Calabria tutta. Svolgerò questo incarico - assicura - con la consapevolezza e la maturità che derivano dall'esperienza in Aula e in piena sinergia con il Presidente Roberto Occhiuto ed il Segretario regionale Francesco Cannizzaro, nel solco dei valori e della coerenza che da sempre contraddistinguono la mia leale militanza in Forza Italia».