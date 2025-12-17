Prima regola di una corrente: mai dire che c’è una corrente. Nel Fight club della politica questo è un assioma incrollabile anche davanti all’evidenza. «Non ci sono correnti in Forza Italia, non ci sono mai state», ha detto ieri il segretario nazionale e ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando l’iniziativa “In libertà” del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in programma oggi a Palazzo Grazioli. E per rafforzare il concetto ha citato Don Sturzo: «Le correnti sono il cancro che distrugge il partito».

Stessa solfa dalle parti del governatore della Calabria: «Quello a Palazzo Grazioli è solo un convegno sull’esigenza di rafforzare un’area liberale attualmente troppo scolorita», ha affermato qualche giorno fa Andrea Ruggieri, giornalista ed ex deputato, tra gli organizzatori dell’evento. Fino alla regola del Fight club ribadita dallo stesso Occhiuto: «Nessuna intenzione di sfidare la leadership di Tajani».

Epperò, appena una decina di giorni fa è “nato” su Facebook un gruppo aperto dal nome esplicito “Noi che vogliamo Roberto Occhiuto segretario di Forza Italia”. Si dirà: niente di strano, ognuno è libero di volere quello che gli pare, a maggior ragione sui social. Se non fosse che quel “Noi”, sembra coincidere con Occhiuto stesso. Il gruppo, infatti, già esisteva, ha solo cambiato nome. La stessa pagina, secondo la scheda informativa di Meta, è stata creata nel 2014 a sostegno di Occhiuto, quando da appena un anno era uscito dall’Udc per tornare in Forza Italia. Nel 2018 ha cambiato nome in “Roberto Occhiuto – Il fare per bene”. Poi, nel giugno del 2021, mese e anno della prima elezione a governatore, altro decisivo cambio: “Roberto Occhiuto – Presidente della Regione”. Infine, il 5 dicembre scorso, appena qualche giorno fa, il gruppo ha mutato nuovamente pelle e ora si chiama “Noi che vogliamo Roberto Occhiuto segretario di Forza Italia”. A tagliare la testa al toro sulla paternità della pagina è il nome di uno dei quattro amministratori: Veronica Rigoni, segretario particolare del presidente della giunta della Regione Calabria e vero motore del suo successo social.

Insomma, se non è una corrente questa…