Il governatore a margine di Atreju ridimensiona il lancio della corrente In libertà previsto il 17 dicembre a Palazzo Grazioli: «Solo un’iniziativa per discutere»
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
«Nessuna sfida alla leadership di Tajani. Quella del 17 è solo un'iniziativa per discutere insieme su come rendere Forza Italia e il centrodestra un po' più liberali». Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, al margine di Atreju, risponde a chi chiede un commento sul convegno In libertà in programma mercoledì 17 a Palazzo Grazioli. A chi chiede se nel futuro si possa ipotizzare un nuovo ruolo all'interno del partito, precisa: «Nessun nuovo ruolo in Forza Italia».