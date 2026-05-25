Nato a Reggio Calabria il 24 giugno 1982, Cannizzaro — per tutti “Ciccio” — arriva alla guida della città dopo un lungo percorso politico iniziato giovanissimo. Diplomato perito elettrotecnico, consegue prima un master in “Diritto e Politiche Comunitarie” e poi la laurea in Scienze del servizio sociale per operatori pluridisciplinari ed interculturali d’area mediterranea all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

La sua prima esperienza istituzionale risale al 2005, quando viene eletto consigliere comunale a Santo Stefano in Aspromonte. In seguito assume l’incarico di assessore con deleghe al Turismo, alle Politiche ambientali, giovanili e sociali e alle attività produttive, ruolo mantenuto per un decennio. Negli stessi anni entra anche nel coordinamento regionale dell’Anci per i piccoli comuni, consolidando il rapporto con le realtà amministrative del territorio aspromontano.

Il salto nella politica provinciale arriva nel 2012 con l’elezione al Consiglio provinciale di Reggio Calabria durante la presidenza di Giuseppe Raffa. Qui ottiene la delega a Turismo e spettacolo e partecipa ai lavori della Commissione Attività produttive e agricoltura. Parallelamente collabora con l’assessorato regionale alle Attività produttive, la Fondazione Field e rafforza il legame con il territorio entrando nel Consiglio direttivo del Parco nazionale d’Aspromonte, incarico ricoperto tra il 2015 e il 2019 su designazione ministeriale.

Il vero salto politico arriva però nel 2014. Candidato con la lista “Casa delle Libertà”, viene eletto al Consiglio regionale della Calabria nella circoscrizione di Reggio Calabria. A Palazzo Campanella assume il ruolo di capogruppo e diventa componente della Commissione speciale di Vigilanza. L’anno successivo aderisce ufficialmente a Forza Italia, iniziando una rapida crescita interna al partito.

Nel 2018 approda alla politica nazionale: candidato nel collegio uninominale Calabria 07, conquista un seggio alla Camera dei Deputati con oltre il 42% dei voti. Durante la legislatura entra nella Commissione Bilancio e nella Commissione parlamentare per la semplificazione. Contestualmente lascia il Consiglio regionale e diventa coordinatore provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria, incarico affidatogli da Jole Santelli.

Da quel momento la sua ascesa dentro Forza Italia accelera. Nel 2021 viene nominato responsabile nazionale del Dipartimento Sud del partito, ruolo strategico nella costruzione delle politiche per il Mezzogiorno. Alle elezioni politiche anticipate del 2022 viene rieletto alla Camera nel collegio uninominale di Reggio Calabria con quasi il 48% dei consensi, confermandosi tra i parlamentari più forti del centrodestra calabrese.

Nel 2023 entra stabilmente nei vertici nazionali azzurri: prima la nomina a vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, poi l’ingresso nella segreteria nazionale del partito. Tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 arriva un ulteriore passaggio decisivo: Cannizzaro diventa coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria, subentrando a Giuseppe Mangialavori e assumendo la regia politica del partito sul territorio.

Tra il 2024 e il 2025 consolida progressivamente la propria leadership, guidando le strategie elettorali del centrodestra calabrese, la costruzione delle alleanze e il radicamento nell’area dello Stretto. Una linea politica che punta sul rafforzamento del ruolo di Reggio Calabria nel Mezzogiorno e sulle grandi partite infrastrutturali, a partire dai collegamenti e dallo sviluppo dell’area metropolitana.

La riconferma alla guida regionale di Forza Italia, arrivata appena una settimana prima del voto amministrativo, ha rappresentato il preludio alla sfida decisiva: la candidatura a sindaco di Reggio Calabria. Una corsa culminata con la vittoria al primo turno che oggi consacra definitivamente Cannizzaro come uno dei volti più influenti del centrodestra meridionale e uno dei dirigenti emergenti del partito guidato da Antonio Tajani.