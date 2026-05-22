«La Calabria si conferma un laboratorio politico straordinario per la crescita strutturale di Futuro nazionale». Lo ha detto a Cosenza il deputato Rossano Sasso, responsabile per il Sud di Futuro Nazionale con Vannacci, annunciando un fitto tour nelle principali aree della regione.

«In soli due mesi e mezzo dall'avvio del tesseramento, abbiamo già superato la soglia dei 2.000 iscritti nella regione, sostenuti da una rete capillare di oltre 46 comitati attivi da Cosenza a Reggio Calabria», ha affermato Sasso.

«Un'onda tricolore e identitaria – ha proseguito – che dimostra una forte capacità attrattiva, mobilitando i giovani tra i 18 e i 29 anni e riportando alla partecipazione l'elettorato storico di destra che si rifugiava nell'astensionismo».

«Sempre più calabresi – ha poi aggiunto Sasso – scelgono di impegnarsi al fianco del generale Roberto Vannacci, riconoscendo nel nostro progetto l'unico spazio di coerenza e di reale alternativa per la destra vera. Di fronte alle prossime sfide elettorali, a partire dalle amministrative di Cosenza fino alle future competizioni regionali, i numeri e il radicamento dimostrano che siamo un interlocutore imprescindibile».

«Il centrodestra deve comprendere – ha sottolineato – che senza l'apporto valoriale e numerico di Futuro nazionale, stimato dai sondaggi attorno al 4-4,5% nazionale con oltre 56.000 adesioni complessive prima ancora della nostra assemblea costituente di giugno, la coalizione rischia lo schianto. Noi siamo pronti a dialogare alla luce del sole, ma altrettanto determinati a correre in totale autonomia se non vi sarà il dovuto rispetto per la nostra identità e per i nostri programmi».