Il deputato calabrese ha parlato in Aula durante il question time, plaudendo al lavoro svolto dal ministro Valditara e sottolineando la missione sociale degli istituti scolastici

«Il contrasto a bullismo, cyberbullismo e violenza scolastica è una priorità che Forza Italia condivide e sostiene pienamente. Apprezziamo il lavoro svolto dal ministro Valditara e, in particolare, le politiche messe in campo per restituire alla scuola la sua funzione educativa e formativa che, come ribadito dal ministro oggi, stanno dando risultati incoraggianti». Lo ha detto in Aula Andrea Gentile, deputato di Forza Italia e membro della Commissione Affari costituzionali della Camera, durante il question time.

«Siamo convinti che la scuola debba essere un luogo sicuro, inclusivo, fondato sul rispetto della persona e delle regole. Per questo riteniamo fondamentale continuare a investire in iniziative educative, di sensibilizzazione, coinvolgendo anche le famiglie, nelle azioni di supporto al personale scolastico per garantire ambienti di apprendimento sicuri, inclusivi, rispettosi dei diritti di tutti, tutelando in particolare studenti e docenti», ha spiegato.

«Forza Italia continuerà a fare la sua parte, nell'ottica di consolidare e sviluppare le politiche già avviate, rafforzando l'autorevolezza delle istituzioni scolastiche e il suo ruolo di presidio educativo fondamentale nella formazione civica, nel rispetto delle regole, nell'uso consapevole delle nuove tecnologie. Tutto questo, nel solco di quei valori che pongono la tutela della persona come fondamento primario della missione non solo educativa ma anche sociale della scuola», ha concluso Gentile.