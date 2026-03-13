Si terrà domani a Lamezia Terme la conferenza stampa di presentazione della candidatura unitaria di Francesco Mendicino alla segreteria regionale dei Giovani Democratici della Calabria. L’incontro è in programma presso la sede regionale del Partito Democratico e vedrà la partecipazione del segretario regionale del Pd, Nicola Irto. L’appuntamento rappresenta il primo momento pubblico del percorso congressuale che porterà al congresso regionale previsto nel mese di aprile.

Prima della conferenza stampa è previsto un momento simbolico di mobilitazione. I giovani democratici calabresi organizzeranno infatti un flash mob presso l’aeroporto di Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. L’iniziativa sarà accompagnata dalla realizzazione di un video pensato per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno della fuga dei cervelli dalla Calabria. La scelta dello scalo lametino non è casuale: l’aeroporto rappresenta infatti il luogo simbolo delle partenze di tanti giovani costretti a lasciare la regione per cercare opportunità di studio e lavoro altrove.

La mozione “Organizzare la speranza”

La candidatura di Francesco Mendicino sarà accompagnata dalla mozione politica dal titolo “Organizzare la speranza”, con l’obiettivo di rilanciare l’azione dei Giovani Democratici in Calabria e costruire una nuova fase di partecipazione politica delle giovani generazioni. Il congresso regionale, in programma come detto ad aprile, sancirà ufficialmente la nuova guida dell’organizzazione giovanile dei dem calabresi e rappresenterà un passaggio importante per la costruzione della futura classe dirigente del centrosinistra regionale. Mendicino subentrerà all’uscente Mario Valente e la sua candidatura nasce come unitaria in linea con il partito regionale e nazionale

Chi è Francesco Mendicino, futuro segretario dei Giovani Democratici

Francesco Mendicino, 23 anni, è laureato in Filosofia e Storia ed è attualmente studente magistrale in Scienze filosofiche. La sua esperienza personale e politica si inserisce nel solco di quella amiliare: il padre è stato infatti amministratore nel comune di Spezzano della Sila. Un contesto che ha contribuito a maturare fin da giovane la convinzione che la politica non sia un ambito distante, ma uno strumento concreto attraverso cui incidere nella vita delle comunità. A sedici anni arriva la prima tessera del Partito Democratico, come segno di un impegno già orientato alla partecipazione attiva.

Durante gli anni universitari questo interesse si consolida e si struttura in un percorso politico più definito. Nel 2024 Mendicino decide, insieme al proprio gruppo, di candidarsi al Senato accademico dell’Università della Calabria. Pur non risultando vincente, la candidatura raccoglie quasi mille voti, un risultato che rappresenta un punto di partenza per un progetto politico più ampio e per la costruzione di una rete generazionale che chiede maggiore rappresentanza.

Da quell’esperienza prende forma un percorso collettivo che nel marzo 2025 porta alla nascita del circolo PD Unical, uno spazio politico pensato in particolare per gli studenti fuorisede e per chi, pur studiando lontano dalla propria città di origine, intende continuare a partecipare attivamente alla vita politica e sociale.