Giuseppe Conte conosce il peso delle decisioni che cambiano la vita di un Paese. Ha guidato l'Italia attraverso una delle stagioni più difficili della sua storia repubblicana, quando la pandemia aveva svuotato le città, paralizzato l'economia e consegnato alle istituzioni la responsabilità di affrontare un'emergenza senza precedenti nella vita delle generazioni contemporanee. Ha conosciuto la solitudine del potere, la fragilità degli equilibri politici e la necessità di assumere decisioni destinate a incidere sulla vita di milioni di persone. Oggi, lontano da Palazzo Chigi ma ancora protagonista della scena nazionale, torna a misurarsi con una sfida diversa: convincere gli italiani che il declino economico non sia una condanna inevitabile e che la politica possa ancora indicare una direzione al Paese.

L'intervista concessa al Sole 24 Ore restituisce il profilo di un leader che non intende esaurire la propria esperienza nell'opposizione permanente. Conte sceglie di parlare di economia, produzione industriale, salari, investimenti e redistribuzione della ricchezza, affrontando il terreno sul quale si misura la credibilità di chi aspira a governare. Non si limita a denunciare le contraddizioni dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, ma prova a delineare una prospettiva nella quale la crescita torni a essere un obiettivo concreto e la giustizia sociale non venga considerata incompatibile con la competitività delle imprese.

La sua requisitoria contro il governo è severa. Denuncia una pressione fiscale che indica al 43,5% del Pil, richiama le promesse disattese del centrodestra e descrive un'economia incapace di ritrovare slancio. Ma il significato politico dell'intervista va cercato oltre la polemica contingente, perché Conte sembra voler compiere il passaggio più difficile per chi ha già esercitato il potere: trasformare l'esperienza accumulata in una nuova ragione di fiducia.

Il Movimento 5 Stelle è nato contestando i linguaggi, le consuetudini e le gerarchie della politica tradizionale, mentre oggi il suo presidente tenta di consolidarne l'identità come forza capace di assumersi nuovamente la responsabilità del governo nazionale. Una trasformazione che non può esaurirsi nella comunicazione, ma richiede un progetto riconoscibile, una classe dirigente adeguata e soprattutto la capacità di parlare a una società più ampia del proprio elettorato.

La sfida economica: ricostruire il rapporto tra lavoro, ricchezza e giustizia sociale

La proposta di una «scala mobile fiscale», attraverso l'adeguamento degli scaglioni Irpef, delle deduzioni e delle detrazioni all'inflazione, affronta uno dei meccanismi attraverso i quali il prelievo tributario può erodere gli aumenti nominali dei redditi. Conte vuole intervenire su questa distorsione, estendere la no tax area fino a 20mila euro e rilanciare gli investimenti produttivi mediante strumenti fiscali strutturali, cercando di restituire potere d'acquisto alle famiglie e capacità competitiva alle imprese.

Dietro queste misure emerge una questione che attraversa da decenni la storia economica nazionale: come restituire valore al lavoro in un Paese nel quale la crescita ristagna, i salari faticano a recuperare terreno e l'ascensore sociale sembra essersi fermato.

«Vogliamo redistribuire la ricchezza senza penalizzare chi produce, investe e crea occupazione», afferma Conte. È probabilmente la frase che meglio riassume l'evoluzione della sua proposta politica, perché riconosce che la tutela dei più fragili non può essere separata dalla capacità di generare nuove risorse. Il suo progetto tenta di tenere insieme due esigenze troppo spesso contrapposte nel dibattito pubblico: proteggere chi rischia di rimanere indietro e sostenere chi crea lavoro, innova e investe.

La scelta di escludere una patrimoniale generalizzata, privilegiando un'imposta progressiva sulle grandi ricchezze finanziarie che salvaguardi il risparmio ordinario e il capitale produttivo, risponde alla medesima impostazione. Conte non rinuncia alla redistribuzione, ma cerca di sottrarla a una rappresentazione punitiva della ricchezza, nella consapevolezza che un sistema economico non può essere rafforzato indebolendo le attività dalle quali dipendono occupazione e sviluppo.

È una posizione politicamente significativa, anche se la sua concreta applicazione richiederà definizioni rigorose, coperture verificabili e un'attenta valutazione degli effetti sul sistema finanziario. L'ambizione di una proposta, del resto, non può sostituire la precisione necessaria a realizzarla.

Il fondo sovrano e la destinazione del risparmio italiano

Ancora più impegnativa è l'idea di un Fondo sovrano di sviluppo dell'economia capace di mobilitare almeno 100 miliardi di euro di investimenti, attraverso il conferimento di asset pubblici e la partecipazione volontaria di risparmiatori, imprese e investitori istituzionali. Conte immagina uno strumento permanente di politica industriale in grado di indirizzare risorse verso i settori strategici, sostenere l'innovazione e favorire occupazione qualificata.

La proposta intercetta una delle grandi contraddizioni italiane: un Paese che dispone di competenze, capacità imprenditoriali e risparmio privato, ma fatica a tradurre questo patrimonio in una crescita duratura. Il successo del progetto dipenderebbe dalla qualità degli investimenti, dall'indipendenza della gestione e dalla capacità di sottrarre le decisioni industriali alle convenienze della politica. Ma la questione sollevata da Conte possiede una rilevanza che supera il destino del Movimento 5 Stelle: l'Italia può continuare ad amministrare la propria stagnazione oppure deve tornare a concepire lo sviluppo come una responsabilità nazionale?

Il Reddito di cittadinanza 2.0, con il recupero della protezione universalistica e il rafforzamento dei percorsi di formazione e inserimento lavorativo, completa un disegno che vuole riconciliare sicurezza sociale e partecipazione economica. Non si tratta soltanto di difendere una misura simbolo della precedente esperienza di governo, ma di dimostrare che la lotta alla povertà può accompagnarsi a una politica capace di creare opportunità reali. Anche qui saranno l'efficienza dei servizi e la qualità degli strumenti attuativi a determinare la distanza tra intenzioni e risultati.

Sanità, istruzione e pensioni rappresentano l'altra dimensione della sua proposta. Conte contesta le scelte dell'esecutivo e rivendica la necessità di rafforzare servizi pubblici che costituiscono non soltanto una garanzia di uguaglianza, ma una delle condizioni fondamentali della competitività nazionale. Un Paese che non investe nella salute, nella conoscenza e nella sicurezza economica delle persone rischia di compromettere anche la propria capacità di produrre ricchezza.

La sua visione si misura però con un vincolo ineludibile: la sostenibilità dei conti pubblici. La credibilità di un programma di governo dipenderà dalla capacità di indicare risorse, priorità e tempi, senza affidare alla sola crescita futura il compito di finanziare ogni promessa. Conte conosce questo limite per esperienza diretta e proprio per questo le sue proposte saranno giudicate con un rigore maggiore di quello riservato a chi non ha mai governato.

Le primarie e la strada per Palazzo Chigi

Rimane infine la questione della leadership. La disponibilità alle primarie, accompagnata dall'auspicio che possano riavvicinare alla politica cittadini ormai sfiduciati, rivela l'intenzione di cercare una legittimazione popolare per un progetto che ambisce a superare i confini del Movimento. Non è soltanto la disponibilità a partecipare a una competizione, ma il tentativo di trasformare la propria figura in un punto di riferimento nazionale.

Conte si trova così davanti a una prova che riguarda insieme il suo futuro politico e la maturità della proposta che rappresenta. Deve dimostrare che l'esperienza accumulata alla guida del governo non appartiene soltanto a una stagione irripetibile, ma può diventare il fondamento di una nuova capacità di interpretare le esigenze del Paese. Deve convincere chi lo ha sostenuto senza rinunciare a parlare a chi non lo ha mai votato, tenere insieme protezione sociale e sviluppo, ambizione politica e responsabilità finanziaria.

Nella storia repubblicana, tornare a Palazzo Chigi non è mai stato soltanto un problema di consenso. Significa ricostruire una fiducia che il tempo, le sconfitte e le trasformazioni della società inevitabilmente modificano. Conte conosce la forza e la precarietà del potere, ma sa anche che nessuna esperienza passata può garantire una nuova investitura.

La sua sfida, oggi, non consiste nel dimostrare di essere ancora un protagonista della politica italiana. Quella condizione gli viene già riconosciuta dalla posizione che occupa e dal consenso che continua a raccogliere. La questione è più grande: convincere un Paese abituato a convivere con la propria stagnazione che esista ancora una possibilità di riscatto, e che la politica abbia il coraggio, la competenza e la responsabilità di renderla concreta.

Perché il ritorno al governo può rappresentare il traguardo di un leader. Restituire ad una nazione la fiducia nel proprio futuro sarebbe un risultato di tutt'altra grandezza.