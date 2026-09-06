Il racconto anonimo di un giovane tra promesse non mantenute, lavoro precario e discussioni in famiglia. La premier non appare più imbattibile, Schlein viene considerata «politicamente scialba» e Vannacci penalizzato da una comunicazione troppo estrema

Non è un sondaggio e non pretende di rappresentare un’intera generazione. È la voce di uno studente di medicina, raccolta in forma anonima, che racconta come la politica venga osservata e giudicata lontano dai palazzi: davanti al telegiornale, nelle conversazioni tra genitori e figli, confrontando le promesse elettorali con la vita quotidiana.

«Secondo me Giorgia Meloni ha perso consenso perché ci sono state diverse occasioni nelle quali si è contraddetta», afferma il giovane. «È stata eletta dai suoi sostenitori, certamente, ma anche perché dall’altra parte non esisteva una vera proposta politica».

Il centrodestra si presentò agli elettori con una leadership riconoscibile e una coalizione compatta. Oggi, però, lo scenario apparirebbe diverso: «Giuseppe Conte sta provando a ricostruire un’offerta politica di altra natura. Alcuni sostenitori di Meloni, soprattutto quelli meno fedeli, potrebbero cominciare a vacillare».

Il primo giudizio è drastico: «Secondo me ci sono tutte le condizioni perché possa perdere miseramente». Poi lo studente corregge immediatamente il tiro: «No, forse miseramente no. Meloni possiede ancora una sua forza politica e il centrodestra ha una coalizione molto forte. Però non la vedo minimamente come prima».

«Dicono che hanno creato lavoro, ma quale lavoro?»

A pesare sarebbe soprattutto la distanza tra alcune battaglie condotte all’opposizione e le decisioni assunte una volta arrivati al governo.

«Dicono di avere creato posti di lavoro, ma molti sono part-time o a tempo determinato. Sono occupazioni che non sempre permettono a una persona di costruirsi un futuro».

Per un giovane, infatti, non conta soltanto avere un contratto, ma poter lasciare la casa dei genitori, ottenere un mutuo e progettare una famiglia. È su questa distanza tra i risultati rivendicati e le condizioni reali delle persone che può incrinarsi il consenso.

Lo studente cita anche le accise sui carburanti: «Meloni ne prometteva il taglio, ma una volta al governo non lo ha realizzato. Ha dovuto fare marcia indietro».

Ridurre le accise richiederebbe risorse e coperture alternative, ma politicamente resta il peso di una promessa ripetuta quando Fratelli d’Italia era all’opposizione.

«Tutti questi dietrofront, secondo me, dimostrano che determinate promesse sono servite per conquistare il consenso. Ma potrebbero essere proprio le stesse cose che un giorno la faranno cadere».

Cosa si dice in famiglia quando parla Meloni

Il racconto diventa ancora più interessante quando la politica entra in casa. Cosa accade quando Giorgia Meloni appare al telegiornale? Quali sono le reazioni dei genitori?

«Mia madre non ha mai visto di buon grado Meloni», racconta lo studente. «Non ho mai capito fino in fondo il motivo, ma probabilmente dipende anche dal fatto che sostiene Giuseppe Conte».

Il legame con l’ex presidente del Consiglio nascerebbe soprattutto negli anni della pandemia: «Durante il coronavirus Conte si è mostrato vicino alla popolazione. Probabilmente è entrato nel cuore di molti italiani proprio per questo».

Anche il padre non apprezza l’attuale presidente del Consiglio: «Non ha mai avuto un’idea politica particolarmente definita, ma credo sia sempre stato più vicino al centrosinistra. Probabilmente avere al governo una rappresentanza come quella di Meloni non gli è andato giù. Poi avrà visto con i suoi occhi anche le sue contraddizioni».

Non emergono appartenenze rigide, ma orientamenti, ricordi e giudizi maturati nel tempo. È così che una parte del consenso può cominciare a spostarsi: prima nelle case e soltanto dopo nelle urne.

«Conte ha carisma, Schlein è politicamente scialba»

Tra i leader dell’opposizione, lo studente riconosce a Conte caratteristiche che non individua in Elly Schlein.

«Conte ha un minimo di carisma, degli obiettivi e delle competenze. Sta cercando di proporre qualcosa di diverso e questo potrebbe far vacillare alcuni elettori che avevano sostenuto Meloni».

Il giudizio sulla segretaria del Partito democratico è invece molto più severo: «Sinceramente mi è sempre sembrata una persona politicamente scialba. A differenza di Conte, non riesco a riconoscerle lo stesso carisma e la stessa chiarezza negli obiettivi».

È una valutazione personale, ma pone una questione più generale: per battere Meloni non basta sottolinearne le contraddizioni, serve costruire un’alternativa riconoscibile. E, agli occhi di questo giovane, oggi è Conte a riuscire maggiormente a comunicare una presenza politica.

«Vannacci? Troppo estremo»

Nel ragionamento entra anche Roberto Vannacci. Lo studente non ne condivide molte opinioni, pur difendendo la libertà di ciascuno di esprimere le proprie idee.

«Purtroppo non condivido il pensiero di Vannacci e molte delle sue posizioni, ma ognuno è libero di pensarla come vuole», precisa. «Probabilmente ha sbagliato la sua comunicazione fin dall’inizio. Se si fosse presentato in una maniera diversa, meno eccessiva e meno estremista, avrebbe potuto ottenere qualche consenso in più».

La provocazione può attirare attenzione e mobilitare una parte dell’elettorato, ma rischia anche di rinchiudere un leader dentro un recinto politico ristretto.

«Ora come ora, almeno dalle mie parti, Vannacci è diventato oggetto di scherno», aggiunge il giovane. Una percezione circoscritta al suo ambiente, ma che segnala il possibile limite di una comunicazione fondata prevalentemente sulla rottura.

«Meloni non è più quella di prima»

La voce di un solo studente non può diventare quella di tutti i giovani italiani. Può però essere ascoltata come uno dei segnali che attraversano le famiglie e una generazione spesso descritta senza essere davvero interpellata.

Nel suo racconto Meloni rimane una leader forte, sostenuta da una coalizione ancora competitiva, ma non appare più imbattibile. Conte conserva un legame emotivo con una parte del Paese, Schlein non riesce a trasmettere sufficiente carisma e Vannacci paga l’eccesso della propria comunicazione.

«Non credo che Meloni possa perdere miseramente, perché il centrodestra è ancora molto forte», conclude lo studente. «Ma non la vedo più minimamente come prima. Le contraddizioni e i dietrofront che l’hanno aiutata a conquistare il governo potrebbero essere, alla fine, le stesse ragioni che le faranno perdere consenso».

È soltanto un’opinione, ma fotografa un meccanismo che la politica non dovrebbe ignorare. Perché il consenso comincia spesso a cambiare in luoghi molto semplici: davanti alla televisione accesa, quando una famiglia ascolta chi governa e qualcuno domanda agli altri: «Ma voi ci credete ancora?».