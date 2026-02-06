Il presidente della Camera ha chiamato a fare parte della Giunta per le autorizzazioni il deputato calabrese Andrea Gentile in sostituzione della deputata Patrizia Marrocco, dimissionaria.

Il Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa è un organo bicamerale italiano, previsto dalla Costituzione (art. 90) e composto da membri di Camera e Senato. Il suo ruolo principale è istruire i procedimenti relativi alle accuse di alto tradimento o attentato alla Costituzione mosse contro il Presidente della Repubblica, redigendo la relazione finale.

Esamina le denunce e svolge indagini per i reati presidenziali, potendo deliberare autonomamente l'avvio di indagini.

Dopo le indagini, il Comitato può dichiarare la non luogo a procedere (se la denuncia è infondata) o trasmettere la relazione al Parlamento in seduta comune per la messa in stato di accusa.