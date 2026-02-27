Tra satira, accesi confronti, analisi e parole in musica, torna l’appuntamento con il format condotto da Antonella Grippo. Alle 22 sul canale 11
Torna questa la nuova puntata di Perfidia con le pillole più sfiziose delle recenti puntate del talk politico condotto da Antonella Grippo.
Un appuntamento speciale che mette insieme il meglio delle ultime puntate del format in onda su LaC Tv tutti i venerdì. Tra satira, accesi confronti, analisi e parole in musica, “Il Diario di Perfidia” è il titolo della puntata di stasera.
L'appuntamento è stasera alle 22.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Anche in streaming su LaC Play.