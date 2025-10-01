Il ministro Matteo Salvini prosegue il tour elettorale a Paola, a sostegno della candidata nelle lista della Lega - circoscrizione nord - di Emira Ciodaro, già amministratrice della città del Santo e presidente del Consiglio comunale.

Politica

Infrastrutture, Salvini a Trebisacce: «Grazie al Ponte sullo Stretto, 106 e alta velocità fino a Reggio»

Redazione Politica
Infrastrutture, Salvini a Trebisacce: «Grazie al Ponte sullo Stretto, 106 e alta velocità fino a Reggio»

Il sindaco, Roberto Perrotta, ha preso subito la parola per i saluti istituzionali. Il primo cittadino, nel dare il benvenuto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del governo Meloni, ha proposto l'intitolazione del Ponte sullo Stetto a San Francesco da Paola, protettore della città e della Calabria, nonché dei marinai e della gente di mare. Il pubblico ha accolto la proposta con un'ovazione.

«Il Ponte costringe tutti a correre, sarà un grande acceleratore per lo sviluppo della Calabria e della Sicilia», ha detto da parte sua il leader della Lega Matteo Salvini, spiegando che domani ci sarà una riunione coi sindaci per il porto di Villa San Giovanni.