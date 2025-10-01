Il tour elettorale del leader della Lega e ministro delle Infrastrutture ha fatto tappa nella città del Santo protettore della Calabria. Le parole del primo cittadino sono state accolte da un’ovazione del pubblico

Il ministro Matteo Salvini prosegue il tour elettorale a Paola, a sostegno della candidata nelle lista della Lega - circoscrizione nord - di Emira Ciodaro, già amministratrice della città del Santo e presidente del Consiglio comunale.

Il sindaco, Roberto Perrotta, ha preso subito la parola per i saluti istituzionali. Il primo cittadino, nel dare il benvenuto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del governo Meloni, ha proposto l'intitolazione del Ponte sullo Stetto a San Francesco da Paola, protettore della città e della Calabria, nonché dei marinai e della gente di mare. Il pubblico ha accolto la proposta con un'ovazione.

«Il Ponte costringe tutti a correre, sarà un grande acceleratore per lo sviluppo della Calabria e della Sicilia», ha detto da parte sua il leader della Lega Matteo Salvini, spiegando che domani ci sarà una riunione coi sindaci per il porto di Villa San Giovanni.