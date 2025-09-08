Dalle carenze negli ospedali alla mancanza di collegamenti, passando per lo spopolamento e le difficoltà sociali: il candidato Pd mette al centro i bisogni quotidiani dei cittadini e indica la via di un cambiamento concreto per il territorio

Scende in campo anche Vincenzo Maesano, sindaco di Bovalino, al fianco di Pasquale Tridico nella lista del Partito Democratico.

«Ho deciso di candidarmi perché voglio continuare a cambiare la mia terra. Da sindaco di Bovalino e da Presidente dell’Associazione dei Comuni della Locride ho vissuto da vicino i problemi della nostra gente, le difficoltà quotidiane, le paure, ma anche la forza di non arrendersi e l’importanza di ascoltare».

«So benissimo cosa significa affrontare i problemi reali: la mancanza di collegamenti, lo spopolamento, i servizi sanitari insufficienti, le calamità naturali, la scarsità di risorse. E so che la politica deve dare risposte concrete e credibili e creare opportunità di crescita. In questi ultimi anni, il nostro territorio è stato abbandonato da chi aveva il compito di dare risposte e rappresentarci e ci ha lasciato solo vuote promesse: abbiamo adesso una possibilità concreta, quella di abbandonare la propaganda per mettere davvero al centro le esigenze delle persone».

Dalla sanità ai trasporti, dall’isolamento ai servizi, Maesano traccia la strada per un nuovo percorso: «La Locride deve tornare protagonista di un cammino di crescita che parta dall’esperienza degli amministratori che conoscono davvero le nostre esigenze». E conclude: «Sono stato sempre accanto ai cittadini e alle loro esigenze e voglio continuare insieme a farlo per tutti i calabresi!».