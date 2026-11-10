L’ex sala Coni di Piazza Matteotti a Cosenza è gremita. La partecipazione è una costante del ciclo di incontri Immagina Cosenza promosso da Giacomo Mancini per costruire, insieme ai cittadini, programma elettorale nella prospettiva della sua candidatura a sindaco della città. Questo viaggio ideale è iniziato dal centro storico, proseguendo in una serie di appuntamenti con prestigiosi ospiti che si concluderanno, per questa prima fase, il 23 novembre con il geologo Carlo Tansi. Nell’ultimo appuntamento si è parlato di trasporti con Luigi Martirano, cosentino verace trapiantato a Roma, dove insegna all’Università La Sapienza. Una città più accessibile, una città più vivibile il tema del dibattito

La capacità di accorciare le distanze

«In questi cinque anni chi ha amministrato Cosenza ha rinunciato a far pesare la città nelle grandi scelte sulla mobilità e sulle infrastrutture – ha affermato Giacomo Mancini nel corso dell’iniziativa – Mentre altrove si programmavano investimenti strategici, Cosenza è rimasta a guardare. L'hanno condannata all'isolamento. E a pagarne il prezzo sono i cosentini. Noi non ci rassegniamo al declino. Vogliamo una città che torni protagonista, più accessibile, capace di accorciare le distanze tra i quartieri, le persone e i servizi, tra l'Università e la città, tra Cosenza e il resto della Calabria e dell'Italia ». Cinque gli impegni concreti assunti dall’ex parlamentare; il primo è significativamente accompagnato dallo slogan basta rattoppi. «Pensiamo – ha detto Mancini - ad un piano quinquennale per asfaltare a regola d'arte tutte le strade comunali, rifare i marciapiedi, abbattere le barriere architettoniche e garantire una segnaletica orizzontale completa e visibile. Dal centro storico alle contrade, nessuna parte della città deve essere dimenticata».

Sono diverse le ricette sul piatto per far uscire il territorio cosentino dall’isolamento

Navigabilità dei fiumi e mobilità intelligente

«E poi – ha insistito Mancini – vogliamo realizzare una rete continua di piste ciclabili e servizi di bike sharing, con riqualificazione delle sponde del Crati e del Busento, con percorsi verdi e spazi per il tempo libero e rendendo navigabili alcuni tratti dei due fiumi, nel rispetto della sicurezza idraulica e ambientale. Abbiamo inoltre in programma la realizzazione di mille posti auto aggiuntivi, soprattutto di interscambio, con interventi prioritari alla porta ferroviaria di Vaglio Lise ed alla porta stradale di piazza Maurizio Quintieri. Parcheggi collegati al trasporto pubblico per rendere più semplice raggiungere la città e alleggerire il traffico». Il programma presentato prevede inoltre al quarto punto una mobilità intelligente con la restituzione a Viale Giacomo Mancini della «funzione per cui era stato realizzato» con contestuale costruzione della parallela via Pietro Nenni; l’introduzione di un Digital Twin per regolare intelligentemente traffico e semafori; l’integrazione di ferrovie e autobus per collegare Cosenza, Rende, Università della Calabria, la futura stazione di Settimo, Casali e Catanzaro.

Svincolo a sud

Infine, il quinto punto è dedicato alla necessità di realizzare un nuovo svincolo autostradale a Sud sulla A2, ma anche una Pedemontana per collegare Serre Cosentine, Savuto e Presila. E ancora, al potenziamento della ferrovia Cosenza–Paola, l'accesso all'alta velocità e collegamenti rapidi con l'aeroporto di Lamezia Terme. Per Luigi Martirano «la mobilità è uno degli aspetti trainanti di un percorso di integrazione perché unisce le persone». Il professore ha evidenziato le grandi potenzialità dell'area urbana cosentina e la necessità di superare la frammentazione delle politiche territoriali. La mobilità, ha spiegato, deve essere pensata come un sistema integrato nel quale infrastrutture, trasporti e servizi concorrano a unire le comunità, migliorare gli spostamenti quotidiani e creare nuove opportunità di sviluppo. Una sfida che richiede visione, programmazione e collaborazione tra le istituzioni.

La nostra bussola sono i cosentini

Numerosi e qualificati gli interventi del pubblico, che hanno arricchito il confronto con osservazioni e proposte sulle criticità della mobilità e sulle prospettive di sviluppo dell'area urbana. «Cosenza deve tornare a contare nelle scelte infrastrutturali che determineranno il futuro del territorio - ha concluso Mancini - Noi non ci rassegniamo al declino. Basta con una città nella quale è difficile muoversi, raggiungere i servizi o collegarsi al resto del Paese. Così si perdono opportunità, giovani e futuro. Noi vogliamo invertire questa rotta. Restare, tornare, venire: sono i tre verbi intorno ai quali vogliamo costruire la Cosenza di domani. E per renderli possibili servono scelte coraggiose, progetti concreti e la capacità di realizzarli. Per amministrare occorre una bussola. La nostra bussola sono i cosentini. Andiamo avanti insieme», ha concluso Mancini.