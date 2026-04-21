Il vice segretario di Forza Italia chiede rispetto: «Solidarietà al premier. Stop a questo clima d'odio e di intolleranza»

«Solidarietà al premier Giorgia Meloni per gli insulti vergognosi arrivati da un giornalista, assai vicino al Cremlino, della televisione russa. Attacchi volgari e inaccettabili che colpiscono non solo una persona, una donna, ma le istituzioni italiane. Stop a questo clima d'odio e di intolleranza». Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.