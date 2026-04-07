I commenti sui social sono al solito sferzanti: «C’è una contraddizione in termini tra “persone serie” e Vannacci». Al di là dello sfottò, però, il fatto è degno di nota: in Calabria la formazione legata al generale ed eurodeputato che ha lasciato la Lega cerca nuovi iscritti. E lo fa su Facebook, non nelle strade. Né, evidentemente, devono essere arrivate adesioni a frotte se i referenti locali di Vannacci tentano la strada dei social per allargare il fronte.

Il messaggio gira da qualche giorno ed è una chiamata alla mobilitazione: «Stiamo cercando su Reggio Calabria persone serie per ampliare il nostro organico di Futuro Nazionale generale Vannacci. Molti di noi sono seri professionisti con un curriculum di attività politica e impegno costante. Noi siamo pane-politica-lavoro-dedizione-aggregazione. Chi desidera informazioni mi scriva e-mail conoscitiva». Saranno pure tradizionali i valori propagandati, come insegna il libro-manifesto del generale “Il mondo al contrario” ma per fare proseliti il suo movimento tenta tutte le strade, pure quella dei social.